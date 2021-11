Julian Nagelsmann et Thomas Muller réagissent à la victoire vitale du Bayern Munich 2-1 sur le SC Freiburg

Ils ont travaillé dur, mais le Bayern Munich est sorti vainqueur 2-1 du SC Freiburg à l’Allianz Arena pour entamer la pause internationale sur une bonne note. Les buts dans les deux mi-temps de Leon Goretzka et Robert Lewandowski ont suffi à l’équipe de Julian Nagelsmann pour récolter tous les points, bien que le but tardif de Janik Haberer ait été une fin nerveuse pour le Bayern. L’équipe de Christian Striech a certainement eu sa juste part d’occasions, mais sans la solide performance caractéristique du gardien Mark Flekken, le Bayern aurait facilement pu marquer quatre ou cinq buts tout au long de la procédure.

Thomas Muller a fourni la passe décisive pour le but de Goretzka et a porté son total de Bundesliga à 8 cette saison, ce qui est un meilleur championnat. Il a effectué un autre changement solide avant d’être remplacé par Jamal Musiala à la 71e minute, et s’exprimant après le match, Raumdeuter a déclaré qu’il savait à quel point les trois points contre une équipe de Fribourg bien disciplinée étaient importants et que c’était un plaisir de le faire. devant une Allianz Arena bondée. « Nous savions que ce serait un match important. Nous voulions terminer la période sur une victoire et passer la pression sur les poursuivants. Je suis heureux que les fans soient à nouveau complètement là. La cabane était pleine, le jeu était intense. Le public a assisté à un jeu magnifique et délicieux. Si vous gagnez à la fin, c’est toujours merveilleux. Nous avons maintenant un bon week-end. Quand nous revenons des équipes nationales, nous savons que le Bayern sera en tête du classement – il n’y a rien de mieux », a-t-il expliqué (FCBayern.com)

Avec le nombre d’arrêts que Flekken effectuait au cours des 15 à 20 premières minutes environ, il semblait que ce serait l’un de ces après-midi frustrants pour le Bayern. Cela rappelait la rencontre de ruckrunde en Forêt-Noire la saison dernière entre les deux équipes où Flekken avait refusé à Lewandowski ce qui aurait été, à l’époque, son 41e but record à quelques reprises. Bien sûr, l’as polonais a tout de même battu le record avec le dernier coup de pied de la saison, mais Flekken l’a certainement frustré de manière significative dans ce domaine. Au total, le Bayern a enregistré un total de 11 tirs cadrés contre les 3 de Fribourg et 18 tirs hors cadre.

Photo de Sven Hoppe/alliance photo via .

Nagelsmann a reconnu le nombre de situations que le Bayern avait eues dans et autour de la surface de Fribourg et a suggéré qu’ils auraient peut-être dû créer des chances plus crédibles à partir de ces situations. Néanmoins, il est heureux que son équipe ait pu prendre tous les points pour se diriger vers la pause internationale puisqu’elle avait subi la défaite 2-1 contre l’Eintracht Frankfurt juste avant la dernière pause. « Au final, c’est une victoire méritée. Nous avons eu beaucoup de situations dans la surface, mais Fribourg l’a bien défendu, alors peut-être que nous n’avons pas eu les occasions claires comme lors des derniers matchs. Au final, on obtient le but un peu malchanceux. Deux buts suffisaient, mais aujourd’hui, il y en avait plus. Nous sommes entrés dans la dernière trêve internationale avec une défaite contre Francfort. Nous voulions faire mieux aujourd’hui. C’était aussi un succès contre un concurrent direct. Ce fut une victoire importante », a-t-il déclaré.