Julian Nagelsmann fait face à l’énigme de l’arrière gauche si Alphonso Davies n’est pas pleinement en forme pour le premier match du Bayern Munich

Alphonso Davies du Bayern Munich a été accueilli de nouveau à l’entraînement de l’équipe complète plus tôt cette semaine sous les applaudissements chaleureux du reste de l’équipe sur le terrain d’entraînement de la Sabener Strasse.

Comme mentionné dans un récent rapport d’Az, Nagelsmann a exprimé certaines inquiétudes en ne voulant pas risquer Davies trop tôt : « Surtout avec des blessures comme celles de Phonzie, vous devez vous assurer que la cheville redevient stable et que vous ne la jetez pas dans trop tôt. Nous allons certainement l’amener à ‘Gladbach, mais la question est avec un si jeune joueur : à quel point est-ce utile à long terme ?

Il est clair qu’il ne veut pas risquer d’aggraver la blessure à la cheville de Davies et cela pourrait signifier qu’il ne sera pas dans la formation de départ pour affronter Die Folhen.

Si Davies n’est pas en mesure de commencer, Nagelsmann devra probablement décider entre Omar Richards ou Josip Stanisic à l’arrière gauche. Si Nagelsmann devait prendre cette décision il y a plusieurs semaines, plus vers le début de la pré-saison, la décision serait un peu plus facile, et Richards obtiendrait probablement le feu vert en fonction de son optimisme. Cependant, Nagelsmann et son équipe d’entraîneurs ont le sentiment que la signature du Reading FC a perdu de sa forme au fur et à mesure que la pré-saison progressait, par botteur (via FCBInside).

Plus précisément, le jeu de position de Richards suscite des inquiétudes. Même s’il avait parfois l’air bien, on a l’impression qu’il l’a fait un peu trop et qu’il a laissé beaucoup trop d’espace derrière lui, luttant pour revenir aux bonnes positions en transition. Stanisic serait l’option judicieuse si Nagelsmann a trop de soucis avec le jeu de position de Richards. Stanisic était censé jouer pour les réserves du Bayern, mais le nombre de blessures subies par la première équipe du Bayern, en particulier en défense, l’a obligé à s’entraîner et à jouer avec la première équipe pendant la majeure partie de la pré-saison.