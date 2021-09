Julian Nagelsmann fait le bilan de ses premiers mois au Bayern Munich

L’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann peut voir que son équipe va dans la bonne direction, mais comprend également que la mise en œuvre de tous ses processus et pratiques prendra du temps.

« Oui, l’équipe l’a déjà mieux intégré. Cela prend du temps, et la trêve internationale l’a un peu interrompu car les joueurs étaient partis une semaine et demie. Dans l’ensemble, c’est mieux qu’au début », a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). «Jusqu’à présent, tout a été relativement calme, mais cela changera à un moment donné. Le début a été un peu délicat avec les matchs amicaux. Mais c’est normal : un nouvel entraîneur arrive et ne gagne pas un seul match amical, vous vous demandez : que se passe-t-il ?

Nagelsmann, cependant, se sent bien face aux progrès de l’équipe.

« De manière générale, je me sens vraiment bien. La façon dont nous agissons en tant que personnel d’entraîneurs est bien accueillie dans le club. Nous dégageons une bonne énergie. Le club est très satisfait de la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Il est toujours important pour moi d’être ouvert, même envers les employés d’autres domaines », a déclaré Nagelsmann. « À Leipzig et à Hoffenheim, nous (l’équipe d’entraîneurs) avons développé un grand esprit au club. C’est aussi notre tâche à Munich, et aussi un grand souhait d’Uli Hoeneß : retrouver cette atmosphère familière, qui était un peu disparue dans le passé. On veut récupérer ça. Je pense que nous avons réussi à le faire assez bien jusqu’à présent. Bien sûr, beaucoup a à voir avec les résultats. C’est plus facile avec les victoires qu’avec les défaites. C’est aussi clair.