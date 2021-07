Julian Nagelsmann fait le point sur les stars de l’Euro 2020 du Bayern Munich, les transferts

Le Bayern Munich n’a enregistré aucune victoire sur deux pour les matches amicaux de pré-saison, faisant match nul 2-2 de l’AFC Ajax à l’Allianz Arena. Eric Maxim Choupo-Moting et Tanguy Nianzou ont marqué pour le Bayern tandis que Zakaria Labyad et Victor Jenson ont marqué pour l’Ajax. Le Bayern n’a pas été particulièrement impressionnant lors de ses deux matchs amicaux de pré-saison, mais Julian Nagelsmann n’a vraiment que des joueurs plus jeunes et des joueurs marginaux disponibles pour le moment. Choupo-Moting, Sven Ulreich et la nouvelle recrue Dayot Upamecano sont parmi les seuls joueurs chevronnés dont il dispose.

S’exprimant après le match nul 2-2 avec l’Ajax, Nagelsmann a fourni une mise à jour sur le moment où nous pouvons nous attendre à ce que la plupart des stars de l’Euro 2020 du Bayern soient de retour à Sabener Strasse pour passer leurs tests physiques avant de reprendre l’entraînement (via @iMiaSanMia sur Twitter). « Serge Gnabry a effectué deux séances individuelles. Peut-être qu’il pourra jouer 20 minutes mercredi (contre Gladbach). Les joueurs internationaux – à l’exception de Thomas, Joshua et Manu – passeront leurs tests lundi et rejoindront l’entraînement mardi », a-t-il expliqué.

Même avec les retours de Gnabry, Jamal Musiala, Niklas Sule, Leroy Sane, Leon Goretzka, Corentin Tolisso, Benjamin Pavard, Kingsley Coman et Robert Lewandowski, Nagelsmann sera toujours sans Lucas Hernandez et Alphonso Davies avec leurs problèmes de blessures respectifs. Les deux défenseurs devraient manquer au moins le match du premier tour DFB-Pokal contre Bremer SV ainsi que le match d’ouverture de la Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach, et en fonction de leurs progrès, ils pourraient tous les deux bénéficier d’une période de repos et de récupération prolongée s’ils ne le sont pas. en pleine forme avant la trêve internationale de septembre.

Nagelsmann a également brièvement évoqué les transferts. Le Bayern est actuellement aux prises avec une poignée de négociations de contrat pour Coman, Goretzka, Sule et Kimmich. En ce qui concerne les affaires entrantes pour cette fenêtre, ils n’ont signé que Upamecano du RB Leipzig et Omar Richards du Reading FC. David Alaba, Jerome Boateng et Javi Martinez ont également tous quitté le club. Nagelsmann a assuré que le Bayern, et la Bundesliga dans son ensemble, ne verront jamais le niveau de rentabilité que les autres ligues en Europe voient en ce qui concerne l’argent dépensé pour les transferts. « Nous avons des différences avec d’autres pays : TV money, règle du 50+1. C’est vrai que d’autres clubs ont plus d’argent disponible pour les transferts. Avec ou sans pandémie, nous ne sommes pas prêts à payer de tels frais. Nous essaierons de rester compétitifs avec des solutions créatives. il a dit.