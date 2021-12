Julian Nagelsmann fait l’éloge de Serge Gnabry du Bayern Munich après son tour du chapeau au VfB Stuttgart

Serge Gnabry a volé la vedette avec son tour du chapeau et a aidé le Bayern Munich à battre le VfB Stuttgart 5-0 à la Mercedes-Benz Arena.

Le doublé de Robert Lewandowski en deuxième mi-temps a complété le score de l’équipe de Julian Nagelsmann. La ligne de score rend peut-être un peu mauvais à Stuttgart quant à la proximité des choses pendant la majorité de la première mi-temps et à la brio avec laquelle ils ont commencé la seconde, mais le Bayern avait tout simplement trop de puissance de feu à la fin.

Le résultat a donné au Bayern provisoirement neuf points d’avance sur le Borussia Dortmund en tête du classement de la Bundesliga avec seulement une semaine de match restant dans le hinrunde avant la période de pause hivernale.

S’exprimant après le match, Nagelsmann a sans surprise chanté les louanges de Gnabry, qui était facilement l’homme du match pour le Bayern avec ses trois buts et deux passes décisives pour Lewandowski. « Il a fait un très bon match. Le premier but était incroyable. Les deux passes décisives étaient vraiment bonnes. C’est un joueur extraordinaire, il a probablement joué moins de minutes qu’il n’en méritait cette saison – aujourd’hui, il a fait un excellent travail », a-t-il déclaré, retranscrit par @iMiaSanMia sur Twitter.

Gnabry fait également l’objet d’un potentiel nouveau contrat au Bayern. On s’attend à ce qu’il signe un nouvel accord avec le club, mais des retards sont également attendus en raison de la situation financière actuelle qui va empirer en raison de l’absence de spectateurs à l’Allianz Arena pour le reste de l’année.

Bien qu’il sache que Gnabry aurait probablement voulu plus de minutes à ce stade de la saison, Nagelsmann veut à 100% que Gnabry signe un nouveau contrat avec le club. « Je lui ai parlé et lui ai dit que j’aimerais continuer à travailler avec lui. Je connais Serge depuis toujours, je l’apprécie en tant que personne et joueur. C’est notre souhait de renouer avec lui. Mais il est assez vieux et a des gens de confiance autour de lui », a expliqué Nagelsmann.

Alors que Nagelsmann a clairement exprimé ses intentions avec Gnabry en voulant continuer à travailler avec lui, les questions de transfert ne dépendent pas entièrement de lui. Des performances comme celle contre Stuttgart montrent à quel point il est important pour le Bayern, mais Hasan Salihamidzic et Oliver Kahn seront les fers de lance des négociations avec Gnabry et ses représentants, comme Nagelsmann l’a éludé. «Je n’aimerais rien de plus qu’il prolonge. Il a des gens familiers avec qui il en parle, et nous au club avons aussi d’autres personnes avec Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic qui s’occupent d’avoir ces conversations. J’essaie de l’aider pour qu’il aille de mieux en mieux », a déclaré Nagelsmann (Tz).

Photo de Peter Kneffel/alliance photo via .