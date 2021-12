Julian Nagelsmann fier de la façon dont le Bayern Munich a dominé Barcelone lors de la victoire 3-0

Le Bayern Munich a complété son record parfait de phase de groupes en Ligue des champions avec sa victoire 3-0 sur le FC Barcelone grâce aux buts de Thomas Muller, Leroy Sane et Jamal Musiala pour en faire six victoires sur six dans le groupe E.

Le Bayern s’était déjà qualifié pour les huitièmes de finale ainsi que la première place du groupe, mais par contraste, Barcelone avait besoin d’un résultat pour avoir une chance de sortir du groupe. Bien que Barcelone soit venue à l’Allianz Arena avec la certitude de pouvoir faire ce qu’il faut pour se battre pour sa survie en Ligue des champions, le Bayern s’est avéré trop difficile à surmonter et les a littéralement dépassés dans tous les départements.

S’adressant à DAZN après le match, Julian Nagelsmann, qui a apporté quelques changements à sa formation de départ lors de la victoire 3-2 sur le Borussia Dortmund le week-end dernier, a déclaré qu’il était très fier de son équipe pour n’avoir jamais vraiment laissé Barcelone prendre pied dans le match. Sans Joshua Kimmich et Leon Goretzka disponibles pour la sélection, Nagelsmann a lancé Corentin Tolisso aux côtés de Musiala pour le double pivot du milieu de terrain juste derrière Muller, Robert Lewandowski, Kingsley Coman et Leroy Sane. La paire sans méfiance a tenu bon contre Barcelone, illustrant ce qui était une performance dominante et bien équilibrée du Bayern. «Il est également important que nous ayons joué jusqu’à un blanchissage aujourd’hui, cela nous revient toujours un peu. Je pense que nous avons concédé trois buts dans la phase de groupes, marqué 22 – déjà un bon nombre », a déclaré Nagelsmann, reconnaissant que son équipe ait enregistré le blanchissage (Tz).

De nombreux points d’interrogation ont entouré la tendance de Nagelsmann à jouer entre un dos trois et quatre en défense, ce qui s’est avéré avoir ses trous. Contre Barcelone, cependant, il était satisfait de la façon dont son équipe a défendu, surtout en seconde période lorsque le Bayern s’est assis un peu plus profondément après avoir mené 2-0 avant la mi-temps. «Nous avons joué contre un adversaire qui, bien sûr, a un très grand nom et devait en fait gagner aujourd’hui. Nous ne l’avons jamais vraiment laissé se dérouler correctement. En deuxième mi-temps, nous avons clairement défendu plus profondément et leur avons laissé un peu plus le ballon, mais je pense que si nous l’avons mis correctement, nous aurions pu marquer beaucoup plus de buts que trois », a-t-il expliqué.

Photo de Sven Hoppe/alliance photo via .

Même toutes les pertes financières causées par la pandémie de coronavirus, le Bayern a trouvé un grand succès et une durabilité. On ne peut pas en dire autant de Barcelone, qui est très endetté et vient de perdre Lionel Messi contre le Paris Saint-Germain lors du mercato estival. Pour la première fois depuis très longtemps, Barcelone est en difficulté et les deux victoires décisives du Bayern contre eux en phase de groupes de la Ligue des champions montrent à quel point les deux clubs sont différents. Nagelsmann a déclaré qu’il pensait que les difficultés financières du club affectaient clairement les performances sur le terrain et qu’il était difficile de le remarquer. «Je crois que cette immense montagne de dettes plane simplement sur le club. Ils ne seront peut-être pas en mesure de faire ce que Barcelone fait généralement sur le marché des transferts. Lorsque vous n’avez que 1,5 milliard de dettes, je ne pense pas que ce soit une façon agréable de vivre sa vie », a-t-il déclaré.