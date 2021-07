Julian Nagelsmann insiste sur le fait que ses frais de transfert n’ont pas ajouté à la pression qu’il subit au Bayern Munich

Julian Nagelsmann est devenu le transfert de direction le plus cher lorsqu’il a accepté de rejoindre le Bayern Munich en provenance du RB Leipzig pour 25 millions d’euros. Remplacer Hansi Flick après le triplé 2019/2020 et le titre de Bundesliga 2020/2021 allait toujours être une tâche difficile pour le front office du Bayern, mais il était devenu très clair que Flick voulait succéder à Joachim Low au sein de l’équipe nationale allemande.

Dans une récente interview avec Bild, Nagelsmann a déclaré que ses frais de transfert record n’avaient pas du tout augmenté la pression qu’il ressentait en tant que manager du Bayern. Malgré les frais de transfert, il n’a pas vraiment l’impression d’être le manager le plus cher que le Bayern ait eu en ce qui concerne les salaires, les primes et autres incitations. « Vous nommez ce numéro… et à part le montant réel, c’est de toute façon une facture de laitière. Un entraîneur ne coûte pas seulement des frais de transfert, il y a aussi des salaires, des primes, etc. Et, par exemple, je ne suis certainement pas l’entraîneur le plus cher que le Bayern ait jamais eu. L’investissement initial était peut-être un peu plus important, mais le reste ne l’était certainement pas », a-t-il expliqué.

Photo de Harry Langer/DeFodi Images via .

Nagelsmann estime que les frais de transfert eux-mêmes ont été beaucoup trop mis en avant. Devenir le transfert record de gestion dans un club comme le Bayern Munich vient à juste titre avec sa pression, mais le joueur de 33 ans ne pense pas que le transfert s’y ajoute. Il pense que devenir manager du FC Bayern à lui seul est une raison suffisante pour ressentir la pression.

« Fondamentalement, bien sûr, les frais de transfert vous font toujours quelque chose. Mais beaucoup disent que l’entraîneur est l’une des personnalités les plus importantes d’un club de football – il y a seulement quelques années, un entraîneur ne coûtait jamais rien. C’est un peu le contraire. En fin de compte, cependant, je ne peux pas aider avec le transfert. Je n’ai pas dit : « Bavière, si vous me voulez, je le vaux bien. » Si j’avais été à vos côtés en tant que journaliste, j’en aurais aussi parlé. Mais la pression serait la même pour moi si j’avais coûté 500 000 €. Parce que je veux tout gagner au FC Bayern d’une manière ou d’une autre”, a-t-il déclaré.

Pour la défense de Nagelsmann également, à la table des négociations, Leipzig n’était probablement pas très indulgent en termes de concessions qu’il était prêt à faire au Bayern pour le faire partir. Ils étaient plus que conscients que le Bayern avait une tâche difficile à accomplir en termes de recherche d’un nouveau manager et de négociation du départ de Flick du petit pour prendre la relève en tant que manager de Die Mannschaft.