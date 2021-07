Julian Nagelsmann joue avec l’idée d’utiliser sporadiquement Serge Gnabry à l’arrière du Bayern Munich

in

Dans une récente interview avec Bild+, Julian Nagelsmann a révélé qu’il prévoyait d’utiliser potentiellement Serge Gnabry comme arrière droit en fonction des besoins. Le Bayern Munich est toujours à la recherche d’un arrière droit de remplacement pour Benjamin Pavard, mais il est peu probable qu’il puisse faire des signatures de qualité décente le reste de l’été après avoir déjà chanté Dayot Upamecano de RB Leipzig et Omar Richards de Lecture FC.

Bien qu’il ait principalement joué en tant qu’ailier du Bayern sous Hansi Flick, Niko Kovac et Jupp Heynckes, Gnabry possède également la capacité de jouer au centre, voire en tant qu’attaquant ou faux 9. Pour l’équipe nationale allemande, il a occupé le rôle de cet attaquant. assez bien dans le passé, mais comme la majorité de l’équipe de Die Mannschaft, n’a pas eu les meilleures sorties aux Championnats d’Europe de cet été.

“S’il le découvre maintenant pendant ses vacances, il n’applaudira probablement pas”, a plaisanté Nagelsmann lorsqu’on lui a posé des questions sur l’utilisation de Gnabry comme arrière droit. « Ce ne serait pas sa position de parade. Il l’a joué pour moi à Hoffenheim, mais ce n’est pas une solution de premier ordre pour moi », a-t-il poursuivi. Bien sûr, Gnabry a passé la saison 2017/2018 en prêt au TSG Hoffenheim avant de revenir au Bayern la saison suivante, donc Nagelsmann a déjà un certain degré de familiarité avec lui et ce qu’il peut et ne peut pas attendre de lui.

Photo de TF-Images/TF-Images via .

Alors que l’arrière droit peut être une option pour Gnabry en cas de besoin, Nagelsmann sait où le joueur de 25 ans est le mieux utilisé. « La position de Serge est plutôt au centre de l’avant, sur dix, dans le demi-espace ou sur l’aile, c’est là qu’il joue le mieux. Il s’agit toujours de penser : comment jouent nos adversaires ? Cela peut donc être une option, mais certainement pas la solution pendant 34 jours de match », a expliqué le nouveau manager du Bayern.