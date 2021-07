Julian Nagelsmann le « parfait » pour le Bayern Munich

L’ancien défenseur du Bayern Munich, Markus Babbel, est un fan de la dernière embauche de cadres du club, Julian Nagelsmann.

« C’est l’un des plus grands entraîneurs d’Allemagne, il est encore assez jeune, mais il entraîne depuis plus de 10 ans maintenant. Il a commencé dans l’équipe de jeunes, a fait un travail fantastique à Hoffenheim, a déménagé à Leipzig et y a également fait un travail fantastique », a récemment déclaré Babbel à RacingPost. “Le Bayern Munich recherchait un entraîneur germanophone et il est clair qu’il est l’un des meilleurs entraîneurs au monde.”

Babbel est particulièrement intrigué par Nagelsmann en raison des contraintes financières du Bayern Munich.

“Ce sera assez intéressant à regarder parce que le Bayern Munich est dans une position où il ne peut pas dépenser autant d’argent. Les équipes anglaises peuvent encore dépenser beaucoup d’argent, parfois on n’a pas l’impression qu’il y a une pandémie en Angleterre”, a déclaré Babbel. “En Allemagne, les équipes sont en difficulté, le Bayern a perdu 150 millions de livres sterling et ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas faire de gros transferts. Ils doivent être intelligents et faire venir de jeunes talents et un entraîneur qui peut travailler avec ce talent. »

Babbel pense que c’est exactement la raison pour laquelle Nagelsmann convient parfaitement au Bayern Munich.

« Julian Nagelsmann est parfait parce qu’il a fait cela dans le passé, et il a créé beaucoup de joueurs parmi les joueurs de l’équipe nationale », a déclaré Babbel. “Le Bayern doit développer des joueurs, il est donc la bonne personne pour le travail.”