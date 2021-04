Julian Nagelsmann: Leipzig était la meilleure équipe, la deuxième place est désormais l’objectif

Après s’être incliné face au Bayern Munich à domicile, l’entraîneur-chef du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, a répondu aux questions de la presse. Perdant par un score de 1-0, Nagelsmann pensait que son équipe était la meilleure de la journée. Dit Nagelsmann (capturé par Tz), «Nous savons déjà pourquoi nous avons perdu. Nous avons un objectif que nous n’aurions pas dû atteindre comme ça. Mais nous avons quand même joué un très bon match et étions clairement la meilleure équipe. Nous avons également eu des chances, mais nous avons raté le but. Nous n’étions pas pires aujourd’hui, l’adversaire avait juste plus de qualité dans le but.

Julian Naglesmann pensait que son équipe était meilleure que le Bayern Munich, mais ne pouvait tout simplement pas trouver le fond des filets. Photo par Alexander Hassenstein / .

Après avoir perdu Timo Werner contre Chelsea l’année dernière, Leipzig n’a pas eu de véritable buteur. Cela semblait évident samedi, mais lorsqu’on lui a demandé comment cela avait blessé son équipe dans un match comme celui-ci, Nagelsmann n’en avait rien. «Si nous avions un buteur absolu, cela nous ferait du bien. Mais nous n’avons pas cela. Mais ce n’est pas pour cela que nous étions pires que l’adversaire. Nous avons travaillé très dur – en fin de compte, très peu en est sorti.

Dans un match où Leipzig a eu l’occasion de réduire l’avance du Bayern dans la course au titre de Bundesliga à un seul point, le Bayern a plutôt étendu son avance à sept points. En dehors de la Ligue des champions et en voyant la Meisterschale s’échapper, Nagelsmann a déclaré ceci à propos des buts pour le reste de la saison: «Bien sûr, ce n’est pas facile de garder une motivation élevée maintenant. Mais les gars ont un super caractère. Nous pouvons encore remporter le titre en coupe et vouloir terminer deuxième (en Bundesliga). »