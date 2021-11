Julian Nagelsmann : L’objectivité manque au tollé contre le Qatar à l’Assemblée générale

L’entraîneur-chef Julian Nagelsmann a discuté du chaos lors de l’Assemblée générale annuelle du Bayern Munich aujourd’hui dans le cadre de sa conférence de presse avant que l’équipe ne joue contre Arminia Bielefeld samedi. Nagelsmann a révélé que la sécurité l’avait escorté hors de la salle alors que la réunion touchait à sa fin tumultueuse.

« Il ne s’est pas couché avant 2h36 », a déclaré Nagelsmann. « Il y avait effectivement une ambiance un peu agressive [at the assembly]. En fait, je voulais montrer un peu de proximité avec les fans et faire quelques selfies, mais la sécurité m’a escorté le plus tôt possible.

Nagelsmann a souligné l’importance d’écouter les opinions critiques, mais il a estimé que l’assemblée manquait d’objectivité et a contesté si elles représentaient l’opinion de tous les fans. Nagelsmann a déclaré : « Je pense qu’il est très important d’écouter les opinions des autres. Mais sur le plan factuel, ce n’était pas toujours le cas hier.

« Vous ne pouvez pas faire deux erreurs », a poursuivi Nagelsmann: « Premièrement, refuser d’écouter les fans, et deuxièmement, vous devez être conscient que ce n’était pas une opinion représentative de tous les fans du Bayern. »

Nagelsmann a reconnu l’importance de la question du Qatar, mais n’a pas prétendu en comprendre tous les détails. « J’ai trouvé les sujets intéressants. Je ne sais pas tout sur le fonctionnement du club, notamment sur le plan juridique. Au final, je suis content d’avoir été là, même s’il s’est fait tard.

À la fin de la conférence de presse, Nagelsmann a été à nouveau interrogé spécifiquement sur le tollé suscité par le Qatar. Il a répondu : « Au final, c’est toujours une question de contexte dans lequel vous abordez de tels sujets. Le sujet du Qatar agace les gens – ce n’était peut-être pas le bon contexte pour discuter d’un sujet aussi émouvant. C’est un sujet important, mais l’objectivité manquait un peu.

« Si vous vous battez avec votre partenaire, vous ne le faites pas sur la Marienplatz, mais plutôt à la maison », a conclu Nagelsmann.