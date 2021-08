Julian Nagelsmann mécontent des critiques de Dayot Upamecano

Dayot Upamecano a reçu de nombreuses critiques après le match nul 1-1 du Bayern Munich contre le Borussia Mönchengladbach vendredi dernier. Le défenseur central a commis une poignée d’erreurs lors du premier match de Bundesliga, mais Julian Nagelsmann estime que la critique était injustifiée.

«Je n’ai pas trouvé les notes qu’il a obtenues et la discussion sur ses performances justifiées. Je ne pensais pas qu’il était le pire joueur de l’équipe, c’est sûr. C’est un jeune joueur qui doit arriver en premier et qui est également un peu nerveux avant le premier match », a déclaré Nagelsmann à propos d’Upamecano avant la DFL-Supercup contre le Borussia Dortmund (SportBild).

Il était loin d’être le pire joueur du Bayern au Borussia-Park et, selon WhoScored, était le 5e joueur du Bayern le mieux noté du match derrière Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski et Niklas Sule. Le Français a remporté un total de 8 duels aériens, soit 4 de plus que le deuxième meilleur Sule et Matthias Ginter, une statistique qui a peut-être été négligée lorsque des critiques ont été déposées à la manière d’Upamecano.

Nagelsmann connaît Upamecano mieux que quiconque dans l’équipe du Bayern, étant donné le temps qu’il a passé à travailler ensemble au RB Leipzig. Il a fait écho au sentiment que le défenseur central français a plus d’expérience en Bundesliga que son âge physique ne le montrerait. «Il a joué tellement de matches de Bundesliga que vous pensez qu’il a déjà 28 ans. Mais il ne l’est pas. C’est encore un jeune joueur qui a besoin d’apprendre à connaître ses collègues. Ensuite, ce sera peut-être un peu plus sans erreur », a souligné Nagelsmann.

Upamecano obtiendra son premier grand test de la saison dans la DFL Supercup, face à Erling Haaland. Il aura plus d’une occasion de le faire cette saison, et il l’a déjà fait pour Leipzig, mais plus le temps passe, mieux Haaland s’améliore. Nagelsmann se rend compte que ce sera une tâche difficile d’essayer de contenir l’attaquant norvégien à chaque fois que Dortmund affrontera le Bayern cette saison.

« C’est un joueur exceptionnel. Tout le monde sait que quand on voit son quota, c’est extraordinaire ce qu’il apporte sur le terrain pour Dortmund. C’est un mélange de plusieurs choses que nous devons faire. Nous devons être très concentrés dans la chaîne. Il ne doit pas avoir trop d’espace pour aller en profondeur. En tant que défenseur central, vous devez surveiller la pression sur le ballon, mais aussi la contrôler physiquement. Parce qu’il est très robuste et incroyablement rapide à 36 km/h », a expliqué Nagelsmann.

Photo de Mario Hommes/DeFodi Images via .