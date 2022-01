Julian Nagelsmann ne blâmera pas le plan de pause hivernale du Bayern Munich alors que COVID-19 sévit

Vous pourriez penser que le manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann regarde sa liste de joueurs disponibles et déplore la décision de donner à ses joueurs quelques semaines de congé pour clôturer 2021.

Vous auriez tort.

Même avec une équipe ravagée par COVID-19, des blessures et des absences excusées, Nagelsmann n’aurait rien fait différemment.

«Je ne vais pas devenir agressif à ce sujet, mais je picote déjà. Je ne suis pas un éducateur, je suis un entraîneur. Nos joueurs sont tous des adultes. Il n’est pas possible de ne pas partir en vacances. Les joueurs ont besoin de repos psychologique et devraient voir leur famille à Noël », a déclaré Nagelsmann lors de sa conférence de presse ce matin (tel que capturé par Tz). « Dans le cas d’Upamecano, il est au Sénégal, ça ne peut pas changer. Pourquoi avons-nous plus de cas maintenant que d’autres, je ne sais pas. C’est juste malheureux. Pourquoi devrais-je en pleurer maintenant ? J’étais aussi juste en train de manger et j’ai été infecté, ça arrive.

Nagelsmann a raison. L’application d’une sorte d’interdiction de voyager ou la restriction des joueurs pourraient avoir causé plus de problèmes persistants que cela n’en valait la peine. Alors qu’il est difficile de faire face à la multitude de cas de COVID-19 et à une liste plus mince maintenant, Nagelsmann semble résigné au fait que le coronavirus finira par frapper tous les clubs – quelles que soient les mesures qu’ils prennent. De plus, garder ses joueurs au frais mentalement et physiquement sera essentiel car cette équipe a de grands objectifs pour la seconde moitié de la saison.