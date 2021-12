Julian Nagelsmann ne devrait pas prendre de risques avec l’équipe contre Wolfsburg

Julian Nagelsmann a dû faire face à une grave pénurie de joueurs avec des épidémies de covid et une liste sans cesse croissante de blessures pour cette équipe du Bayern Munich. Heureusement, après le match contre Wolfsburg vendredi, le Bayern bénéficiera d’une pause bien méritée avec son prochain match après celui du 7 janvier. La meilleure chose pour le Bayern à ce stade est de sortir du match de vendredi sans autre blessure.

L’entraîneur ne devrait pas prendre de risques avec des joueurs blessés comme Léon Goretzka ou Corentin Tolisso vendredi. Marcel Sabitzer n’est toujours pas une option pour le onze de départ et bien sûr, Kimmich n’est pas non plus disponible, ce qui laisse à nouveau le milieu de terrain à Marc Roca et Jamal Musiala.

Espérons que Nagelsmann ne prenne aucun risque car cette équipe ne peut tout simplement plus se permettre de perdre plus de joueurs clés, et honnêtement, les remplaçants du milieu de terrain ont fait un travail incroyable en l’absence de notre duo typique Kimmich-Goretzka. Tolisso jouait bien jusqu’à sa blessure, et Marc Roca et Jamal Musiala se sont avérés à la hauteur de la tâche. Marc Roca a réalisé une performance exceptionnelle mardi et a prouvé que le Bayern pouvait être utile au milieu de terrain espagnol.

Tout ce que je veux pour Noël, c’est une équipe du Bayern en bonne santé.