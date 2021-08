Julian Nagelsmann ne donnera pas à son équipe du Bayern Munich une surcharge d’informations contre Gladbach

Ne vous attendez pas à ce que le patron du Bayern Munich sorte avec toutes ses armes contre le Borussia Mönchengladbach. En fait, cela pourrait prendre un certain temps avant de voir les Bavarois changer de formation pendant les matchs.

«Nous pouvons essentiellement nous attendre à cela, mais cela prendra un certain temps. Je ne vais pas tout mettre à l’envers au début », a déclaré Naglesmann (tel que capturé par Tz). « Chaque joueur doit se sentir à l’aise, les processus doivent s’adapter. Ensuite, il y aura certainement un nouvel ordre de base. Mais nous ne nous adapterons pas à l’adversaire toutes les trois minutes.

Nagelsmann souhaite cependant que le Bayern Munich renforce sa défense.

« Nous voulons améliorer cela. Nous ne voulons pas courir derrière, la saison va être intense. Nous avons besoin de stabilité défensive », a déclaré Nagelsmann. « Nous devons être avides de défendre. C’est ce sur quoi nous nous concentrons. Nous allons pratiquer plusieurs ordres de base défensifs afin d’agir avec plus de souplesse.

En fin de compte, Nagelsmann sait mieux que de penser qu’il peut expérimenter une bonne équipe comme Gladbach – et un bon entraîneur comme Adi Hütter.

“Vous avez une très bonne équipe et un bon entraîneur”, a déclaré Nagelsmann. «Ils ont également eu beaucoup de joueurs nationaux et quelques blessures, donc tout n’est pas parfait non plus. C’est un adversaire exigeant au début ; de toute façon, il n’y a pas d’adversaires faciles en Bundesliga.