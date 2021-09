Julian Nagelsmann parle de sa philosophie tactique au Bayern Munich

Lors d’une apparition dans le dernier programme de DAZN ‘DECOD3D’, Julian Nagelsmann a expliqué en détail la philosophie tactique qu’il a mise en œuvre au Bayern Munich. Aux côtés de son ancien patron et pionnier du football allemand Ralf Rangnick, Nagelsmann a expliqué ce qu’il attend de ses joueurs en défense, en utilisant les espaces sur le terrain et la stratégie d’attaque de son équipe.

« La plupart des adversaires sont en retrait et comptent sur la contre-attaque pour leurs plus grandes chances. Cela demande certaines choses de votre part en tant qu’équipe : que vous ayez une certaine idée de la façon dont vous voulez ouvrir le jeu », a expliqué Nagelsmann (tel que capturé par Tz). «Certains entraîneurs aiment jouer avec un très large dos quatre pour séparer l’adversaire au milieu de terrain. Je suis plus un entraîneur qui aime briser la chaîne défensive de l’adversaire et essayer de créer plus d’espaces dans le tiers avant là-bas.

Photo de CHRISTOF STACHE/. via .

Surtout, Nagelsmann souhaite que ses joueurs restent compacts et ferment les espaces dans les zones centrales, afin d’annuler toute menace potentielle de contre-attaque.

« Donc, nous avons une formation qui est certainement différente de celle de nombreuses autres équipes. Il s’agit de garder la chaîne du milieu de terrain assez serrée et d’utiliser les deux ailiers pour séparer la ligne défensive de l’adversaire », a déclaré le joueur de 34 ans. « C’est toujours important pour moi que nous gardions le centre fermé. Nous avons souvent deux remplaçants contre l’un des meilleurs joueurs adverses. Nous avons alors trois six, qui gardent le centre compact et nous avons beaucoup de personnel dans le contre-pressage. L’adversaire ne devrait pas avoir ce chemin direct à travers le centre.

Semblable au manager allemand Hansi Flick, Nagelsmann met également l’accent sur la surcharge de la surface de réparation lorsque son équipe entre dans le dernier tiers. Non seulement cette approche fournit plus de cibles pour les centres, mais elle aide également son équipe à gagner des « deuxièmes ballons » et, par la suite, à capitaliser sur l’état de désorganisation de l’adversaire.

Photo par Urbanandsport/NurPhoto via .

«Avec du personnel dans la surface, vous liez les adversaires. L’adversaire a déjà moins de personnel de contre-attaque », a déclaré Nagelsmann. « Lorsque nous tirons au but, la probabilité de marquer est beaucoup plus élevée car un rebond nous rebondit. Quand vous avez cinq ou six joueurs dans les seize, vous obtenez presque une balle sur deux. Votre contre-pressage devient beaucoup plus facile et la probabilité de marquer des buts faciles devient plus élevée.

Le Bayern Munich a la chance d’avoir été dirigé par deux cerveaux tactiques au cours des deux dernières années. Alors que Hansi Flick a prouvé qu’il a la “formule gagnante”, il sera intéressant de voir comment le plan de Nagelsmann se comporte contre les équipes d’élite lors des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League.