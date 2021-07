Julian Nagelsmann parle de Thomas Müller et du statut spécial des vétérans du Bayern Munich

Lorsque Carlo Ancelotti et Niko Kovac ont repris le Bayern Munich, chaque entraîneur a décidé d’envoyer Thomas Müller sur le banc alors qu’il était à son apogée.

Ces décisions n’ont pas fonctionné pour l’un ou l’autre des managers et ont conduit chacun à être licencié prématurément. Certains se sont demandé si Julian Nagelsmann ferait la même erreur, mais le nouveau patron ne semble pas vouloir entrer et renverser complètement le scénario de la feuille de route du Bayern Munich vers le succès.

« J’ai appris à connaître Thomas comme extrêmement ambitieux, avec une volonté extrême de gagner. Il était frustré après l’Euro. Avec lui, c’est comme ça : s’il reste en bonne santé, il y a peu d’entraîneurs qui se passeraient de lui », a déclaré Nagelsmann dans une récente interview avec Bild. «Il a des qualités exceptionnelles et est toujours l’un des joueurs les plus difficiles à préparer pour un adversaire. Parce que vous ne pouvez pas l’attraper, parce qu’il a cette incroyable sensation d’espace. Il a un tel dynamisme qu’il veut toujours jouer et donner le meilleur, pourquoi devrais-je me passer d’un joueur de cette qualité ?

Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de donner des joueurs comme Müller. Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry et Leon Goretzka bénéficient d’un traitement spécial, Nagelsmann a déclaré que ces joueurs ne voulaient aucun statut privilégié.

“Ce qui est intéressant, c’est que les joueurs du FC Bayern ne veulent pas de statut particulier, ils veulent du succès. Il va sans dire que vous échangez un peu plus avec les joueurs expérimentés, qui sont aussi très influents dans le vestiaire, et écoutez leurs avis. C’est incroyablement important », a déclaré Nagelsmann. « Les joueurs doivent se sentir à l’aise avec ce que vous faites : avec l’ambiance, mais aussi avec le contenu de ce que vous vous entraînez. Le football est un jeu des joueurs qui doivent le mettre en œuvre. En tant que formateur, vous n’êtes pas là pour vous réaliser. Les joueurs doivent mettre ce que vous voulez sur le terrain avec un bon feeling.

Bien que Nagelsmann ne créera pas un environnement avec un traitement différent pour différents joueurs, il prévoit d’avoir une base solide et cohérente pour ses alignements.

“Si vous voyez l’axe utilisé par Hansi et les joueurs qui ont accumulé le plus de minutes de jeu et qui ont réalisé des performances exceptionnelles, alors vous pouvez voir qu’il est toujours bon d’avoir des joueurs sur l’axe central qui ont un certain niveau d’expérience, de qualité et apportent la volonté appropriée de gagner », a déclaré Nagelsmann. « Que ce soit Thomas Müller, Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Leon Goretzka. Ce sont tous des acteurs clés, et je pourrais en nommer beaucoup d’autres.