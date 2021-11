Julian Nagelsmann pense à Jamal Musiala au « 6 » pour le Bayern Munich

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, le Bayern Munich a déniché une petite pépite sur la façon dont il envisageait de renforcer sa profondeur au milieu de terrain, de couvrir les futures quarantaines de Joshua Kimmich et de trouver plus de temps de jeu pour Jamal Musiala.

C’est vrai, Nagelsmann fait écho à ce que Hansi Flick a dit il y a quelques semaines à peine : Musiala pourrait être utilisé comme milieu de terrain défensif.

« (Kimmich) est très ambitieux et veut bien sûr jouer. Cela le pèse. Qui pourrait le remplacer ? Avec Jamal, avec le recul, je suis énervé de ne pas l’avoir testé au six. J’aurais dû le faire plus tôt, ça m’agace. Je lui fais confiance pour le faire. Il a eu de bonnes séquences défensives contre Augsbourg », a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par Tz).

Nagelsmann a également noté que Marcel Sabitzer est absent pour le match contre Arminia Bielefield et qu’il était bon d’avoir Marc Roca un peu de temps sur le terrain.

Pourrait-on voir Musiala dans un rôle plus défensif ? Cela en a l’air.