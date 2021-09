Julian Nagelsmann pense que le Bayern Munich peut être l’un des favoris de la course à la Ligue des champions

Le manager du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, pense que son équipe pourrait être prête pour de grandes choses – mais elle doit continuer à s’améliorer pour atteindre les objectifs ultimes qu’elle s’est fixés pour la saison.

“Si nous jouons toujours comme ça et continuons à nous améliorer, nous sommes l’un des favoris”, a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par Bundesliga.com). « Au départ, nous avons eu quelques problèmes à défendre contre (Memphis) Depay dans le dernier tiers. Mais nous avons géré cela et avons bien joué après. Je pense que le Barça n’a eu aucune opportunité en première mi-temps. Nous avons très bien défendu.

Un domaine où Nagelsmann aimerait voir son équipe s’améliorer est la création d’opportunités offensives.

« Nous aurions pu créer plus d’occasions lorsque nous avions le ballon. Dans l’ensemble, nous avons eu trop peu d’opportunités nettes compte tenu de notre domination. En deuxième mi-temps, nous étions plus stables et avons défendu un peu plus profondément. ‘Lewy’ a montré un nez incroyable pour le but. Le deuxième but en particulier a été particulièrement bien pris. Au final, on a contrôlé les choses et on a marqué un troisième, ce qui était amplement mérité. »