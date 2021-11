Julian Nagelsmann plein d’espoir malgré la défaite 2-1 du Bayern contre Augsbourg

Ce fut un match frustrant pour le Bayern Munich vendredi contre le FC Augsburg. Il était bien établi que les Bavarois entreraient dans le match sans certains de leurs personnages clés. Cependant, les erreurs commises dans ce match auraient pu être évitées et de toute façon, les trois points étaient toujours disponibles pour le Bayern. Au final, ils repartent d’Augsbourg sans aucun point.

Pour l’entraîneur Julian Nagelsmann, c’est la même vieille histoire. « Nous avons encaissé les buts que nous avons encaissés de la même manière que nous l’avons fait tout au long de la saison. Nous en avons discuté hier et avons concédé les deux de la même manière. L’adversaire n’a pas connu de moments brillants et a marqué deux buts. D’ailleurs, c’était pareil contre Francfort.

Nagelsmann a été interrogé sur la performance défensive de son équipe. Il a répondu : « Je pense qu’il est important que si vous allez trop loin dans un match, vous devez être plus stable à l’arrière. L’un affecte conditionnellement l’autre. Nous avions un espace infini et nous avons surtout joué en arrière et dans l’ensemble, nous n’avons pas assez tiré au but. Il a ensuite été interrogé sur des joueurs spécifiques, à savoir Omar Richards et Marcel Sabitzer. Nagelsmann a répondu : « Je pense qu’Omar [Richards] n’a pas mal fait cela défensivement et s’est au moins battu avec altruisme. Sabi [Sabitzer] il y a beaucoup, beaucoup plus pour lui que ce que nous voyons actuellement.

Interrogé sur les prochains matchs, Nagelsmann ne panique pas encore, mais admet qu’il y a du travail à faire : « Je suis toujours derrière mon équipe. C’est une équipe au top. Mais nous devons travailler sur nos zones à problèmes. Nous concédons juste trop de buts de manière trop facile. »

Pour info, il se trouve que nous avons un podcast sur tout ce qui concerne le Bayern Munich, et comme d’habitude, nous avons fait une émission de revue d’après-match sur ce match. Pourquoi ne pas l’essayer?

Merci pour l’écoute!