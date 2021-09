Julian Nagelsmann ravi de la forme fulgurante de Leroy Sané au Bayern Munich

Après avoir traversé une mini-phase de transition, le Bayern Munich a recommencé à affronter ses adversaires. Un homme qui a été au centre des récentes démonstrations électrisantes de son club et de son pays est Leroy Sané. Le joueur de 25 ans semble être enfin arrivé à Die Roten, après avoir fourni trois buts et quatre passes décisives dans le cadre de son brillant début de saison 2021/22 jusqu’à présent.

S’exprimant après le festin de sept buts de son équipe contre Bochum, l’entraîneur Julian Nagelsmann a donné une explication détaillée du regain de forme de Sané (tel que capturé par Bundesliga.com).

«Je peux vraiment voir son développement, il est incroyablement engagé. Lors des deux matchs précédant la trêve internationale, il s’est également montré très engagé et a tout donné. Je pense qu’il a pris une très bonne décision, sans que personne n’ait besoin de le lui dire : dans des situations de match qui ne nécessitent pas son énorme talent, il s’y lance vraiment et en est récompensé en se plaçant dans de bonnes positions dans les matchs. “, a déclaré Nagelsmann.

Nagelsmann a en outre souligné les domaines de position que Sané semble s’être améliorés et l’impact positif qu’il a eu sur l’offensive du Bayern.

« Il a vraiment fait plusieurs pas en avant en termes de contre-pressing. En première mi-temps aujourd’hui, je me souviens d’une situation où il a reculé de 30 mètres et a récupéré le ballon juste avant le bord de notre surface de réparation. Il a fait ce genre de choses avec l’équipe nationale aussi, et aujourd’hui il a marqué », a déclaré Nagelsmann. « En attaque, il est toujours en bonne position. Il est souvent réduit à être simplement un ailier, mais sous moi pour le quatrième match consécutif, il joue en quelque sorte entre le numéro 8 et le numéro 10, dans les demi-espaces où il peut utiliser ses qualités incroyables et avec son rythme et cela d’Alphonso Davies, nous pouvons lancer beaucoup de bonnes attaques.

Au Bayern, Sané a reçu un énorme soutien de ses coéquipiers ainsi que de l’équipe d’entraîneurs du club. Selon Nagelsmann, cela a joué un rôle central dans la motivation de l’ailier à repousser ses limites.

« J’ai dit à plusieurs reprises que nous ne devrions pas parler de [Leroy] trop; nous devrions juste le laisser jouer. Chaque joueur a besoin d’une bonne relation avec le staff technique et les supporters pour se sentir bien et travailler dur. Je pense qu’il a ça ici », a déclaré Nagelsmann. « J’ai toujours dit qu’il était un joueur exceptionnel et qu’il nous apporterait beaucoup de joie. Il l’a montré ces dernières semaines.

Avec son superbe but sur coup franc, Sané a maintenant été impliqué dans au moins un but pendant cinq matches consécutifs. Sur la base de sa forme récente, les fans peuvent s’attendre à ce que l’ancien homme de Manchester City continue d’améliorer son total de buts contre Greuther Fürth, ce week-end.