Julian Nagelsmann réagit à la défaite 3-0 du Bayern Munich face à Naples

Après quatre matchs sans victoire pour débuter son mandat au Bayern Munich, Julian Nagelsmann n’est pas très inquiet des résultats que son équipe a obtenus en pré-saison.

Le nouvel entraîneur est bien conscient que son équipe n’a pas du tout eu son XI de choix au cours des trois dernières semaines et sait que les choses s’amélioreront une fois qu’il aura un peu plus de temps pour travailler avec les joueurs qui devraient jouer au cours de cette campagne.

“Je ne suis pas inquiet. Je pense que la première mi-temps était bonne. Nous avions le contrôle et bien joué, mais nous n’avons pas réussi à nous créer beaucoup d’occasions dans le dernier tiers. Les buts que nous avons concédés étaient ennuyeux, mais cela ne peut pas vraiment être une référence car nous avons fait beaucoup de changements », a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « J’ai dit avant que je reprends une équipe qui fonctionne bien. Mais je n’ai pas encore eu l’équipe complète. Lundi, nous serons au complet, puis il s’agira de trouver le rythme à l’entraînement.

Bien qu’il puisse sembler facile de regarder les résultats et de s’énerver, ces quatre tests-matchs ne signifient finalement rien. Le nouveau patron sera vraiment jugé lorsque les balles commenceront à voler en DFB-Pokal, en Bundesliga et en Ligue des champions.

“Je suis content que les joueurs internationaux soient de retour et puissent jouer 45 minutes – c’était important”, a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par FCBayern.com). “Trois joueurs de plus grande valeur reviennent lundi, et nous pourrons ensuite tous nous entraîner ensemble pour la première fois.”