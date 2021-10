Julian Nagelsmann réagit à la première défaite de l’entraîneur du Bayern Munich contre l’Eintracht Frankfurt

Julian Nagelsmann a subi sa première défaite en compétition en tant que manager du Bayern Munich avec la défaite 2-1 à domicile contre l’Eintracht Frankfurt aujourd’hui. Les buts de Martin Hinteregger et Filip Kostic ont annulé le premier match de Leon Goretzka à la 29e minute et une sortie héroïque de Kevin Trapp dans le but de Francfort a permis à l’équipe d’Oliver Glasner de marquer les trois points à l’extérieur. leur première victoire de la saison.

Malgré la domination dans presque tous les départements du match, il sera de retour à la table à dessin pour les deux prochaines semaines pour Nagelsmann alors que la majorité de l’équipe du Bayern se retire pour des devoirs internationaux pour les matches amicaux et/ou les éliminatoires de la Coupe du monde.

S’exprimant après le match, Nagelsmann a admis que sa première défaite en compétition avait fait mal, en particulier dans la nature où son équipe a dominé la plupart des débats. Ils avaient plus qu’assez d’occasions de marquer plus d’une fois, mais Trapp avait d’autres idées. « Les défaites font toujours mal, même aujourd’hui, parce que c’était évitable. Nous avons été punis, mais nous avons également eu suffisamment d’occasions », a déclaré Nagelsmann (Tz). Sur le papier, le Bayern a dominé Francfort 20-5, a réussi 10 buts contre les trois de Francfort et a réussi 772 passes contre les 294 de Francfort, mais n’a pas pu trouver le fond des filets à part le premier match de Goretzka à la 29e minute de jeu.

Plus précisément, Nagelsmann a estimé que le Bayern était assis un peu trop loin et offrait à Francfort trop d’espace pour pouvoir manœuvrer sans suffisamment de pression. Il a estimé que Kostic avait beaucoup trop de liberté sur le flanc gauche du côté où jouaient Serge Gnabry et Niklas Sule. Gnabry a ensuite été remplacé par Jamal Musiala et Sule par Marcel Sabitzer respectivement à la 70e et à la 75e minute.

Nagelsmann a estimé que les remplaçants n’avaient pas non plus fait assez défensivement, ce qui a finalement conduit le Bayern à concéder à la 83e minute (Kostic). « Nous nous accrochions souvent trop bas et ne faisions pas les derniers pas. Nous n’allons pas droit contre Kostic. Même les joueurs qui viennent d’entrer dans le jeu manquent la connexion défensive », a-t-il expliqué.

Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Même avant le match, Nagelsmann se méfiait de Kostic, sachant à quel point il pouvait blesser le Bayern sur l’aile.

« Nous devons l’attacher dans le dos. Il n’aime pas défendre à la ligne du bas. Après avoir changé, c’est très dangereux. Niki (Süle) a un bon rythme et un bon comportement en duel, il y parviendra », avait déclaré Nagelsmann.

Sur cette base, il est sûr de dire que Nagelsmann s’attendait à un meilleur changement de Sule, alors qu’il n’était guère l’un des moins performants du point de vue du Bayern. C’est toujours un effort collectif et ce n’était tout simplement pas assez bon de la part du Bayern et ils ont été punis pour cela.