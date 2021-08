Julian Nagelsmann réagit à la victoire 3-2 du Bayern Munich sur le FC Köln

Le FC Köln a rendu la vie difficile au Bayern Munich avec deux buts en l’espace de deux minutes seulement après une défaite 2-0 dans les 15 premières minutes de la seconde mi-temps, mais le doublé de Serge Gnabry a guidé Julian Nagelsmann pour remporter sa première victoire en Bundesliga avec le Bayern Directeur. A la 60e et à la 62e minute, Anthony Modeste et Mark Uth avaient défait une avance de deux buts offerte par les buts de Robert Lewandowski (50e) et Gnabry (58e), capitalisant sur une défense paresseuse du Bayern. Heureusement, la roquette d’une frappe de Gnabry à la 71e minute a assuré les trois points durement combattus pour Nagelsmann et sa compagnie devant les 20 000 spectateurs à l’intérieur de l’Allianz Arena.

S’exprimant après la victoire, Nagelsmann a réfléchi à ce qui était un match qui n’a vraiment pris vie qu’en deuxième mi-temps (Tz). Steffen Baumgart avait son équipe bien disciplinée et le Bayern a eu du mal à trouver des avenues à travers les blocs plus profonds de Cologne, et contrairement à son habitude, la meilleure chance de la mi-temps est venue de Niklas Sule après que le défenseur central a tiré sur un Zidane, un tour de roulette et a forcé un bel arrêt de Timo Horn.

Nagelsmann a estimé que le Bayern n’utilisait pas au mieux l’espace qui lui était offert par Cologne et ne faisait souvent pas les bonnes passes assez rapidement. « Le résultat était bon, le jeu était beaucoup trop sauvage. Il y avait d’énormes lacunes. Cologne nous a donné beaucoup d’espace, mais nous n’avons pas bien joué. Nous avons eu beaucoup de moments de changement de possession, puis nous n’avons pas remonté correctement et avons perdu le ballon, c’était fatal. Au final, les deux équipes manquaient de grain, c’était très intense », a-t-il expliqué.

Photo de Thomas Eisenhuth/Bundesliga/Collection Bundesliga via .

Leroy Sane, en particulier, a donné le ballon à plusieurs reprises lorsque le Bayern était en position avantageuse dans le troisième attaquant. Avec Tanguy Nianzou, il a été remplacé à la mi-temps, alors que Jamal Musiala et Josip Stanisic ont été introduits, avec un grand effet. Musiala a eu un impact presque immédiat et a fourni la passe décisive pour le but de Lewandowski à la 50e minute après une brillante séquence de dribbles le long de la signature. Le but a vraiment commencé à ouvrir le jeu pour les deux équipes et Nagelsmann était particulièrement mécontent de la façon dont son équipe a concédé le deuxième but, marqué par Uth. « C’était facile à défendre, mais nous ne l’avons pas fait. Musiala a juste besoin de rester au milieu et Davies peut défendre profondément. Ce n’était pas un grand match, à la fin il faut gagner. La mentalité était bonne », a-t-il souligné. Dans cette séquence particulière, c’est la jambe gauche tendue d’Alphonso Davies qui a gardé Uth à l’intérieur.

Alors que la performance collective n’était peut-être pas proche de ce à quoi s’attendait Nagelsmann, la frappe de Gnabry à la 71e minute était bien digne d’être un vainqueur du match. Quand c’est un vainqueur de match, n’importe quelle façon fera l’affaire, et Nagelsmann a salué la capacité de l’ailier à le frapper des deux pieds. « Serge peut bien tirer des deux pieds, il a une excellente finition. Mon entraîneur avait l’habitude de dire : “Le pire qui puisse arriver, c’est qu’il entre””, a-t-il déclaré.