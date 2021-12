Julian Nagelsmann réagit après la victoire 4-0 du Bayern sur Wolfsburg

Le Bayern Munich a terminé le premier Hinrunde sous la direction du nouvel entraîneur Julian Nagelsmann avec une victoire 4-0 sur le VfL Wolfsburg. L’entraîneur bavarois s’est entretenu avec les médias après le match et on lui a demandé à quel point il était satisfait. Nagelsmann a répondu : « Très. Il y a eu de nombreux matchs récemment où la première mi-temps était un peu plus difficile. La phase de début était bonne, mais ensuite nous nous sommes enlisés. Ensuite, nous avons eu de la chance – ou un bon gardien – peut-être un mélange des deux. En deuxième mi-temps, nous avons joué fort. Les buts ont ensuite été magnifiquement joués.

En parlant de buts, Nagelsmann a été interrogé sur le but de Robert Lewandowski. « J’étais extrêmement heureux. C’était un but magnifique, qui doit être marqué de cette façon. Lewy a fait un excellent jeu.

Enfin, Nagelsmann a été interrogé sur ses conclusions après la victoire. « La Bundesliga Hinrunde est très, très satisfaisante. De plus, aujourd’hui, vous devez tirer autant de buts contre un adversaire compact et debout. Nous avons eu un très bon contrôle et en seconde période nous avons mieux pressé. Nous n’avons pas laissé l’adversaire franchir la ligne médiane. La clé de la seconde mi-temps était Gegenpressing – là-bas, nous avons gagné plus de ballons et avons eu plus de phases de possession où l’adversaire était en profondeur. À partir de là, nous ne leur avons pas permis d’en sortir.