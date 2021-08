Julian Nagelsmann réagit après la victoire 5-0 du Bayern Munich sur le Hertha Berlin

in

Après avoir remporté sa deuxième victoire de la saison de Bundesliga, l’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann, a parlé à la presse (tel que capturé par Tz) de deux des joueurs les plus remarquables du match d’aujourd’hui, de la capacité de nouage des chaussures de Davie Selke et d’un pari de son enfance.

Robert Lewandowski était de retour dans l’alignement après avoir fait une pause dans le match de coupe en milieu de semaine. Pas de surprise, il est revenu tout de suite avec une performance vintage et a réussi un tour du chapeau. Nagelsmann a déclaré ce qui suit à propos de la performance de Lewy : « C’est un joueur incroyablement bon entre les lignes. Ce n’est pas un joueur classique de surface de réparation. Il est très variable dans son diplôme, il veut toujours marquer des buts. Lewy écoute aussi et essaie de mettre en œuvre beaucoup de choses, il est aussi prêt pour une discussion. Je n’ai plus besoin de m’entraîner au tir avec lui.

Jamal Musiala – qui a réalisé une excellente performance en milieu de semaine – a reçu le feu vert de départ de Nagelsmann. Musiala a marqué son premier but de la saison en championnat. À propos de sa performance, Nagelsmann a déclaré : « Il est d’une qualité offensive incroyable, vous le voyez de moins en moins. Il a besoin de cette insouciance. Le plus gros travail pour moi en tant qu’entraîneur, c’est qu’il ne le perd jamais. Jamal est incroyablement humble, il a beaucoup mieux défendu aujourd’hui – il a un potentiel incroyable.

La presse a également interrogé Nagelsmann sur l’un des joueurs du Hertha, Davie Selke, à savoir sa longue et longue séance de nouage de chaussures. Tout ce qu’il a dit, c’est : “Je pensais juste que ça devait être un nœud traître…” Il a également été interrogé sur un pari qu’il avait avec l’ancien camarade de classe et ancien joueur de Bundesliga, Christian Träsch, “Nous nous sommes assis l’un à côté de l’autre à l’école. À un moment donné, juste pour le plaisir, je lui ai dit qu’il devrait acheter à mon enfant une Audi A3 d’ici 2032 si je gagne la Ligue des champions – et vice versa, bien sûr. Quand j’étais en demi-finale avec le RB Leipzig l’année dernière, il tremblait beaucoup.