Julian Nagelsmann réagit au nul 1-1 du Bayern Munich à Gladbach

Julian Nagelsmann a commencé son règne compétitif en tant que Bayern Munich en partageant un point avec Adi Hutter et le Borussia Mönchengladbach en raison d’un match nul 1-1 au Borussia Park pour ouvrir la saison 2021/2022 de Bundesliga.

Les buts d’Alassane Plea et de Robert Lewandowski ont complété le score des deux équipes dans ce qui était un match très divertissant pour le spectateur neutre avec des supporters de retour pour la première fois en Rhénanie du Nord-Westphalie depuis début mars dernier.

Avec tout bien considéré, à savoir le nombre de blessures des joueurs de l’équipe première du Bayern, Nagelsmann ne peut pas être trop mécontent de repartir du Borussia Park avec un point. Les deux équipes ont eu leur juste part d’erreurs, travaillant sur la rouille de la pré-saison, mais les deux équipes se sont également très bien exprimées par à-coups. S’exprimant après le match, Nagelsmann a souligné à quel point Gladbach était la meilleure équipe dans les premières étapes du match et qu’il a fallu un certain temps à son équipe pour se développer, surtout après avoir perdu 1-0 dans les 10 premières minutes (Tz). « C’était un match intéressant pour les spectateurs. C’était décousu au début, on a perdu le ballon et on a pris du retard. Les vingt dernières minutes ont été très fortes et nous avons marqué. Le premier quart d’heure de la seconde mi-temps a également été fort, on aurait pu marquer deux buts là-bas”, a-t-il expliqué.

Nagelsmann a également joué un rôle essentiel dans le positionnement du Bayern sur le comptoir lorsqu’ils perdraient la possession. Le but de Plea en est un excellent exemple. Alphonso Davies a été dépossédé et Joshua Kimmich n’était qu’à un demi-pas de Lars Stindl, qui a battu Dayot Upamecano à la passe en profondeur. Une fois que Stindl a touché, Plea était bien devant Josip Stanisic et avait une chance 1 contre 1 contre Manuel Neuer, dont il a pleinement profité. « Le positionnement doit être meilleur, pour que nous soyons mieux au retour. Si nous avons un peu plus de temps maintenant, ce sera certainement mieux », a souligné Nagelsmann.

À la 81e minute, il y a eu un moment nerveux lorsque Marcus Thuram a semblé être abattu dans la surface, par Upamecano, mais il n’y a pas eu d’appel. Bien sûr, pour le moment, la majorité des participants à l’intérieur du Borussia Park sifflaient et aboyaient pour qu’un penalty soit appelé, mais Nagelsmann a estimé que cela n’a pas facilité la situation pour les arbitres, qui ont déjà une assistance vidéo à leur disposition. «Je pense que lorsque nous avons des arbitres et des preuves vidéo, c’est déjà juste. Ensuite, bien sûr, les spectateurs font aussi du bruit et renforcent le sentiment subjectif. Je pense que sans spectateurs, vous discutez moins dans de telles scènes », a-t-il déclaré.

Bien sûr, Gladbach a eu plus d’une demande de pénalité tout au long du match, mais rien n’a été donné, et c’était peut-être un peu un abandon pour le Bayern.