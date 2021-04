Julian Nagelsmann rejoint le Bayern Munich: que savons-nous?

Il est presque certain, à ce stade, que Julian Nagelsmann sera le manager du Bayern Munich à partir du 1er juillet 2021. Avec des négociations qui auraient lieu tout au long de la journée de lundi, il semble que le Bayern soit parvenu à un accord de principe avec Nagelsmann et RB Leipzig pour terminer le déménagement.

Nagelsmann a grandi dans la petite banlieue munichoise de Landsberg am Lech et a grandi fan du Bayern. Lui et sa famille ont construit une maison dans la banlieue de Munich il y a quelques années, et sa femme et ses enfants y vivent toute l’année tandis que Nagelsmann reste à Leipzig pour encadrer l’équipe. D’une manière importante, il s’agit d’une situation de «retour à la maison pour prendre l’emploi de vos rêves».

En 2017, l’ancien directeur sportif du Bayern Matthias Sammer a déclaré que lorsque Nagelsmann était lié à un éventuel déménagement à Munich pour prendre le relais après le limogeage de Carlo Ancelotti, «le temps nous le dira. Et si tout se passe comme d’habitude, nous pouvons supposer que cela (le transfert de Nagelsmann au Bayern, en tant qu’entraîneur) se produira un jour.

Et, bien que nous ayons vu beaucoup de rapports arriver d’Allemagne tout au long de la journée, décomposons exactement ce qui se passe avec le mouvement rapporté de Nagelsmann.

Frais de transfert

Selon ce rapport de Bild +, le Bayern a accepté de payer à Leipzig des frais de transfert de 15 millions d’euros pour Nagelsmann avec des clauses de bonus poussant ce montant au nord de 20 millions d’euros en fonction des titres remportés par le Bayern au cours des prochaines saisons. Abendzeitung rapporte que le total pourrait dépasser 23 millions d’euros.

Les 15 millions d’euros correspondent à ce que Chelsea a payé au FC Porto en 2011 pour les services d’Andres Villas-Boas; cependant, les bonus dans le mouvement de Nagelsmann le placent au-dessus. Il s’agit de la troisième commission de transfert de manager à atteindre au moins 10 millions d’euros au cours des deux dernières années: Leicester City a payé 10,5 millions d’euros au Celtic pour Brendan Rodgers en 2019, et le Sporting Lisbonne a envoyé 10 millions d’euros au Sporting Braga pour Ruben Amorim.

Il y a eu deux autres gros frais de transfert de manager payés en Bundesliga cette année seulement: le Borussia Mönchengladbach paie 7,5 millions d’euros pour Adi Hütter et le Borussia Dortmund paie Mönchengladbach 5 millions d’euros pour Marco Rose.

Durée du contrat et salaire

Nagelsmann signerait (d’après le même article de Bild +) un contrat de cinq ans. Il fallait s’attendre à ce que le Bayern paie des frais aussi élevés pour ses services. Tz rapporte que le salaire de Nagelsmann sera à peu près égal aux 8 millions d’euros de Hansi Flick par saison. Actuellement à Leipzig, le salaire de Nagelsmann est d’environ 3 millions d’euros par saison.

Qui fera partie de son équipe d’entraîneurs?

Selon Abendzeitung, rien n’est garanti pour le moment, mais il est probable que Miroslav Klose et Danny Röhl suivraient Flick à la DFB. Nagelsmann amènerait probablement son meilleur assistant de Leipzig, Moritz Volz, avec lui au club. Il poussera également probablement Hermann Gerland, l’entraîneur des gardiens Toni Tapalovic et Holger Broich à leurs postes actuels.

Le Bayern a failli signer Nagelsmann en 2015.

La carrière d’entraîneur des jeunes de Nagelsmann a attiré l’attention dans toute l’Allemagne au début des années 2010. Uli Hoeneß en était un. Selon Michael Reschke, directeur technique du Bayern de l’époque, Hoeneß était ravi de faire venir Nagelsmann, qui venait d’être promu entraîneur U-19 de Hoffenheim à l’époque, pour faire le même travail au Bayern.

Dietmar Hopp, cependant, a refusé même de discuter de laisser Nagelsmann quitter le club. Hoeneß a accepté la décision et est passé à autre chose. Nagelsmann a été rapidement promu assistant de la première équipe à Hoffenheim, puis entraîneur-chef, et le reste appartient à l’histoire.

Quand l’annonceront-ils?

La grande question est, bien sûr, “quand tout cela sera-t-il officialisé?”

Eh bien, selon divers rapports de médias allemands, le Bayern ne veut rien annoncer publiquement avec Nagelsmann avant d’avoir conclu un accord avec Flick et / ou la DFB. Alors que beaucoup ont essayé de rendre cette situation beaucoup plus antagoniste qu’elle ne l’est, les deux parties cherchent à mettre fin à la relation à l’amiable. Il est fort possible que tout soit officiel avant que le RB Leipzig ne prenne place vendredi en demi-finale DFB-Pokal contre le Werder Brême.