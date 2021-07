Julian Nagelsmann relativement satisfait de ses joueurs malgré la défaite 3-2 du Bayern Munich en amical contre le FC Cologne

Même s’il ne s’agissait que d’un match amical de pré-saison, Julian Nagelsmann a connu un début de match perdu en tant qu’entraîneur du Bayern Munich avec sa défaite 3-2 contre le FC Cologne au MS Technologie-Arena de la Forêt-Noire.

Après avoir pris un bon départ avec un but d’Armindo Seib à la 6e minute, Cologne a riposté avec des buts de Jan Thielman et Mark Uth aux 20e et 27e minutes, respectivement. En grande partie à cause des compositions de fortune, les débats étaient plutôt ouverts et Joshua Zirkzee a égalisé à la 34e minute. Nagelsmann a choisi d’expérimenter pour la seconde moitié en faisant venir Bouna Sarr, Michael Cuisance, Tanguy Nianzou, Ron Thorben-Hoffmann, Jamie Lawrence, Lucas Copado, Malik Tillman et Remy Vita. Moritz Mosandl était déjà entré en jeu en première mi-temps pour Christopher Scott, blessé. Koln a semblé beaucoup plus inventif en seconde période et a trouvé sa troisième avec une tête imposante d’Uth dans la 56e tête, laissant la ligne arrière du Bayern perplexe.

Malgré la perte du match, en parlant à MagentaTV après le match (Tz), Nagelsmann a déclaré qu’il aimait beaucoup ce qu’il avait vu de ses joueurs. « Un premier test est toujours intéressant. Vu l’effectif, c’était bien. Nous avons pris un joueur qui a été touché ou blessé. Quelques joueurs ont très bien fait. On a eu deux ou trois occasions de plus en première mi-temps. C’était un match test divertissant », a expliqué le nouveau manager du Bayern. En particulier, Sieb, Zirkzee et la nouvelle recrue Omar Richards ont semblé brillants en première mi-temps, mis à part le cadeau de Richards qui a conduit au premier but de Cologne. Dayot Upamecano a également assuré une présence stable aux côtés de Chris Richards au centre de la ligne de fond, mais Koln avait tenu à ne pas le laisser monter sur le ballon lorsque le Bayern voulait jouer par l’arrière.

J’ai remarqué que lorsque la défense du Bayern est sur le ballon, Cologne a constamment au moins un joueur qui marque Upamecano, quel que soit l’endroit où se trouve le ballon. Souvent, ça a été Modeste. Ils ne veulent pas d’Upa dans le ballon… Stratégie intelligente.#KOEFCB – Bavarian Football Works (@BavarianFBWorks) 17 juillet 2021

A la mi-temps, Hasan Salihamidzic a été vu en discussion avec Sieb, qui était l’un des deux seuls joueurs à disputer l’intégralité du match ; Torben Rhein était l’autre. Sieb s’est retrouvé plusieurs fois dans des zones dangereuses et a causé de nombreux problèmes à Cologne. De manière encourageante, il n’avait pas l’air d’avoir peur d’affronter qui que ce soit et faisait partie de la poignée de joueurs que Nagelsmann a félicités après le coup de sifflet final.

Le Bayern a un peu moins de trois semaines avant son premier match de compétition de la saison, qui fait suite à un affrontement au premier tour DFB-Pokal contre Bremer SV. Sept jours seulement après, c’est leur premier match de Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach. D’ici là, le Bayern a encore trois matches amicaux à jouer ; L’AFC Ajax, ‘Gladbach et le SSC Napoli, pour lesquels Nagelsmann a expliqué, seront principalement composés des joueurs que nous avons vus jouer contre Cologne, et les stars de l’Euro 2020 reviendront également au cours de cette période. “Cette équipe jouera également les trois matchs tests, puis les joueurs nationaux entreront – nous n’aurons pas beaucoup de temps alors, mais nous allons tout gérer. C’est bien d’être entraîneur du Bayern, mais le bon sentiment ne vient pas dans un match test, mais dans le premier match de compétition dans l’arène », a déclaré Nagelsmann.