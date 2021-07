Julian Nagelsmann sait que les attentes au Bayern Munich sont élevées

Beaucoup penseraient que le manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann a eu une voie sans stress pour obtenir son emploi de rêve.

Nagelsmann, cependant, sait que survivre en tant que manager dans le top cinq des championnats européens n’est pas une tâche facile.

« Réussir pendant cinq ans maintenant est un défi. Bien sûr, en Bundesliga, la demi-vie de l’entraîneur n’est généralement pas si longue. Cinq ans, c’est un défi. Mais fondamentalement, il s’agit de reprendre un club très performant, une équipe très performante qui a remporté tout ce que vous pouviez gagner il y a deux ans et, bien sûr, avait une bonne ambiance avec Hansi (Flick) », a déclaré Nagelsmann à Sky Sport. « Ensuite, c’est toujours un défi spécial d’entrer là-dedans. Le fait que vous essayiez d’apporter vos idées d’une manière ou d’une autre, sans faire semblant de trop de choses, mais aussi donner aux joueurs la main libre nécessaire et une longue laisse pour qu’ils puissent toujours apporter leur énorme talent et leur énorme qualité sur le terrain. Néanmoins, apportez toujours une bonne mesure et essayez de développer les joueurs individuels et de continuer à les accompagner sur leur chemin vers le succès.

Nagelsmann, cependant, a noté cette différence d’environnement lorsqu’il travaille avec des joueurs qui ont déjà tout accompli, par opposition à la formation de jeunes joueurs qui se battent pour faire leurs preuves.

“C’est bien sûr un peu différent si vous ne travaillez qu’avec des talents de 20 ans qui n’ont encore rien gagné, ou qui veulent toujours devenir un joueur de Bundesliga établi, que si vous vous entraînez maintenant avec des gens très établis qui ont tout gagné. . C’est un peu différent. C’est plus un accompagnement et bien sûr, vous voulez toujours donner vos affaires avec vous encore et encore », a déclaré Nagelsmann.

Nagelsmann sera dans l’endroit intrigant où il a une liste pleine de vétérans confirmés, qui se dirigent lentement vers le crépuscule de leurs carrières respectives. Savoir comment – ​​et quand – commencer à aider le club à évoluer vers la prochaine génération de stars sera l’une des tâches les plus importantes du nouveau manager.