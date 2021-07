Julian Nagelsmann salue les capacités de Leon Goretzka, Joshua Kimmich

Dans une récente interview avec Bild, Julian Nagelsmann a fait l’éloge du double pivot du milieu de terrain du Bayern Munich composé de Leon Goretzka et Joshua Kimmich. Au cours des deux dernières saisons, la paire est devenue l’une des unités de milieu de terrain les plus efficaces d’Europe et est devenue le métronome de ce qui fait vibrer le Bayern.

Au RB Leipzig, Nagelsmann a souvent expérimenté le mélange entre un troisième et un quatrième, ce qui modifie le personnel du milieu de terrain. Cependant, il a déjà clairement indiqué qu’il prévoyait de travailler avec un défenseur principalement au Bayern, ce qui signifie que Goretzka et Kimmich peuvent continuer à jouer leur rôle de milieu de terrain, où ils sont les plus efficaces. Leurs capacités collectives, a déclaré Nagelsmann, se complètent si bien pour ce qui fait fonctionner le système du Bayern, même s’il s’agit de deux types de milieux de terrain légèrement différents. « Josh et Leon sont des types de joueurs différents. Josh se sent à l’aise devant la défense en tant que central 6 avec de grandes qualités offensives et défensives. Leon est l’un des meilleurs joueurs box-to-box en Europe. Il a une menace de but incroyable et sait quand bombarder vers l’avant », a-t-il expliqué.

Comme nous l’avons vu à l’Euro avec Joachim Löw et l’équipe nationale allemande, Kimmich possède également la capacité de jouer en tant qu’arrière droit, comme il l’a également fait pour le Bayern dans le passé. Bien que ce ne soit pas son poste préféré, il peut y faire un travail et a dû y remplacer Benjamin Pavard lors de la campagne cruciale à élimination directe du Bayern en Ligue des champions lors de la saison triple gagnante 2019/2020.

Nagelsmann sait qu’il a toujours la possibilité d’utiliser Kimmich comme arrière droit lorsque cela est absolument nécessaire, bien qu’il le veuille autant que possible au milieu de terrain. «Je prévois avec lui au milieu. Mais il sait aussi que parfois vous devez changer de jeu. C’est un numéro 6 de classe mondiale. Je ne prévois pas avec lui en tant qu’arrière droit, mais je ne peux pas exclure qu’il puisse y avoir des situations où nous devons nous ajuster », a-t-il expliqué.

Photo par Alexander Hassenstein/.