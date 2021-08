Julian Nagelsmann salue les performances d’Upamecano, Tolisso et Lewandowski lors de la victoire du Bayern Munich en DFL-Supercup

Julian Nagelsmann a marqué sa première victoire en compétition en tant que manager du Bayern Munich avec la victoire 3-1 sur le Borussia Dortmund en DFL-Supercup. Un doublé de Robert Lewandowski et un but de Thomas Müller ont suffi pour considérer le but de Marco Reus à la 64e minute comme une consolation. Les deux équipes ont eu leurs moments devant le but et leur juste part d’erreurs à l’arrière, mais le Bayern était la meilleure équipe dans la nuit et a montré des améliorations drastiques par rapport à son premier match de Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach vendredi dernier.

S’exprimant après le match, Nagelsmann a souligné quelques-uns de ses joueurs qui, selon lui, avaient des performances très solides, bien qu’il soit difficile de dire, vraiment, qu’un joueur du Bayern n’a pas eu une sortie décente. Parler à Sky et Sat. 1 après le match (via Tz), il a fait l’éloge de sa paire de défenseurs centraux Dayot Upamecano et Niklas Sule, qui étaient tous deux solides. « Niki (Süle) et Upa étaient incroyablement stables dans le dos, ce n’est pas facile face à cette puissance offensive. C’était un pas en avant pour les deux », a-t-il salué. Erling Haaland a eu quelques occasions qui ont forcé l’action de Manuel Neuer, mais dans l’ensemble, la défense du Bayern a bien fait de le contenir pendant la majeure partie de la nuit.

Cela n’aurait pas été une victoire typique du Bayern sans le nom de Lewandowski sur la feuille de match et son doublé a fait la différence. Le premier but de Lewandowski était une tête finement prise à la 41e minute, marquant la fin d’un centre de Serge Gnabry au deuxième poteau et son deuxième à la 74e minute alors que le ballon lui tombait droit après une séquence impressionnante de pressing. de Corentin Tolisso. En plus de son doublé, Lewandowski a également fourni une aide intelligente à Muller pour le deuxième but du Bayern. C’était une touche importante pour soulever le ballon autour de Gregor Kobel et droit à Müller.

Alors que vous pouvez toujours vous attendre à des buts et des passes décisives de Lewandowski, Nagelsmann était également satisfait du travail défensif qu’il a vu de son numéro ; « Nous savons tous qu’il peut marquer des buts. Aujourd’hui, il a également travaillé et défendu extrêmement bien. Les deux buts qu’il a marqués sont vraiment forts, mais le but qu’il a préparé était aussi très intelligent. Bien qu’il soit entré à bout portant, Nagelsmann était satisfait du but de Müller et s’attend à plus à venir cette saison. “C’était un but classique de Thomas Müller, il marquera quelques buts de plus cette saison”, a-t-il déclaré.

En plus de collecter sa première pièce d’argenterie en tant que manager du Bayern, c’était un bonus supplémentaire pour Nagelsmann d’avoir Tolisso de retour dans l’alignement après s’être remis d’un cas de coronavirus positif. Il est entré en jeu à la 73e minute pour remplacer Gnabry et a eu un impact presque immédiat avec son pressing sur Manuel Akanji qui a créé le deuxième but de Lewandowski et le troisième du Bayern. « Il s’est très bien entraîné, même s’il n’y avait que deux unités. Il est important que nous appliquions une pression à l’avant. Ce sont des buts simples, mais les plus précieux », a déclaré Nagelsmann à propos du retour de son milieu de terrain français et de la forte pression qu’il a fournie pour le deuxième but de Lewandowski.