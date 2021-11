Julian Nagelsmann satisfait du 2-1 du Bayern Munich au Dynamo Kyiv, mais voit une marge d’amélioration

Le Bayern Munich a porté son record parfait en Ligue des champions à cinq victoires, zéro nul et zéro défaite avec sa victoire 2-1 au Dynamo Kyiv au Complexe sportif national olympique de Kiev, en Ukraine.

Les buts de Robert Lewandowski et Kingsley Coman en première mi-temps ont suffi à faire passer l’équipe de Julian Nagelsmann par une nuit enneigée dans la capitale ukrainienne. Le but de Denys Harmash pour l’équipe locale à la 70e minute s’est avéré n’être qu’une simple consolation malgré un effort fougueux en seconde période pour retrouver son chemin.

Avec le nombre de joueurs que Nagelsmann n’avait pas disponibles en raison de suspensions, de blessures et de quarantaines de coronavirus, il n’a pu inscrire qu’un total de six remplaçants sur le banc, dont deux étaient les gardiens remplaçants Sven Ulreich et Christian Fruchtl. Dans différentes circonstances, Nagelsmann aurait pu faire quelques rotations pour ce match puisque le Bayern a déjà remporté les huitièmes de finale, mais il a réussi à aligner un onze de départ le plus proche possible. Les choses ont encore empiré lorsque Lucas Hernandez a dû sortir à la pause en raison d’une blessure et a été remplacé par Bouna Sarr.

Malgré une équipe si mince pour le moment, Naglesmann a déclaré qu’il était toujours satisfait de la performance globale de son équipe à Kiev. « Compte tenu des circonstances, que nous avons eu beaucoup d’absents et que Lucas Hernandez a dû sortir, c’était une victoire méritée, je pense. Il nous a ensuite fallu encore modifier l’ordre de base, ce qui a ensuite pris un certain temps. Mais nous avons bien mordu », a-t-il déclaré après le match (Tz).

Le but de Lewandowski à vélo à la 14e minute pour sortir de l’impasse sera certainement au premier plan des faits saillants de cette rencontre, mais Nagelsmann a déclaré qu’il avait vraiment apprécié la nature dans laquelle les deux buts ont été marqués. La technique de Lewandowski pour établir la bonne connexion sur la tentative de vélo après un dégagement raté de Kiev sur la frappe de Benjamin Pavard était tout simplement sublime, mais Nagelsmann a vraiment apprécié la séquence de passes qui a conduit au but de Coman. Le mannequin de Thomas Muller a couronné ce qui était une séquence solide dans la préparation du but. « Bien sûr, Lewy a fait un travail remarquable, mais en tant qu’esthète du football, je pense que l’autre but avec la passe était également excellent », a déclaré Nagelsmann.

L’objectif de Coman :

Nagelsmann a dû peaufiner la ligne de fond, en utilisant à la fois un dos quatre et un dos trois parfois par nécessité en fonction du personnel limité disponible. Contre Augsbourg la semaine dernière, les trois arrières ont été beaucoup exposés et ont causé beaucoup de problèmes au Bayern. Bien qu’il ait tenu bon pour la victoire 2-1 à Kiev, Nagelsmann a estimé que la ligne arrière aurait pu être plus active en poussant vers l’avant. « Nous n’avons pas suffisamment avancé depuis la ligne de fond à trois parce que nous n’étions pas assez actifs. Nous pouvons faire mieux que cela », a-t-il expliqué.

À ce stade, seuls le Bayern, Liverpool et l’Ajax ont des records parfaits en Ligue des champions, mais le Bayern a la meilleure différence de buts de ces équipes (16). Malgré leur forme de vol en Europe cette saison, Nagelsmann n’est pas du tout intéressé à parler d’une participation potentielle à la finale à Saint-Pétersbourg, en Russie. « Il y a encore un long chemin à parcourir jusque-là. Nous devons être plus stables. Manu [Neuer] a dû faire un ou deux arrêts aujourd’hui. Cela ne doit pas nous arriver contre les très gros morceaux », a-t-il déclaré.