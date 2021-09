Julian Nagelsmann s’attend à être hué lorsque le Bayern Munich affrontera le RB Leipzig

in

Une fois la pause internationale terminée, le Bayern Munich est prêt pour l’un des principaux matches de l’année civile – une visite à l’est pour affronter le RB Leipzig. Cette année, le match devrait être encore plus houleux que les précédents, puisque le Bayern a signé deux des joueurs clés de Leipzig ainsi que leur entraîneur au cours de la fenêtre estivale.

Julian Nagelsmann se rend compte que son retour à Leipzig ne sera pas particulièrement agréable, compte tenu de la manière dont il a quitté le club. L’entraîneur de 34 ans a expliqué ses sentiments lors d’une session QandA en ligne avec les fans du Bayern, qui a été capturée par AZ.

“Je crains un peu que les fans de Leipzig ne me reçoivent pas aussi joyeusement parce qu’ils n’ont pas compris le changement de cette façon”, a déclaré Nagelsmann. “J’espère que les sifflets des fans de Leipzig seront réduits au minimum.”

Se faire huer par les supporters à l’extérieur n’est pas nouveau pour un entraîneur. Les fans du Hertha Berlin ont une fois craché sur Carlo Ancelotti, et les fans de l’Eintracht Frankfurt ont publié une fois une bannière honteuse à propos de Jupp Heynckes. Maintenant qu’il est au Bayern, Nagelsmann va devoir s’y habituer. Étant donné que Leipzig vient de perdre Upamecano et Sabitzer contre les Bavarois, on ne pouvait guère s’attendre à ce qu’ils réservent un accueil chaleureux à l’équipe. Les fans seront des fans – pour un entraîneur, c’est juste une autre partie du travail.