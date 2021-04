Julian Nagelsmann sera chargé de superviser la transition du groupe de direction de l’équipe au Bayern Munich

Le nouvel entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, prendra la relève à une période très fascinante.

Avec un noyau solide de vétérans importants, vocaux et clés qui font toujours partie intégrante du succès de l’équipe, Nagelsmann sera chargé – à un moment donné – d’aider à guider la transition de la structure de direction de l’équipe de la vieille garde à la prochaine génération.

Le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, ne va encore nulle part pour le moment.Photo de Roland Krivec / DeFodi Images via .

Selon Bild, le groupe de direction actuel comprend Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Thomas Müller, David Alaba, Joshua Kimmich et Leon Goretzka, mais le départ imminent d’Alaba laisse déjà un trou dans le comité.

Per Bild, «Nagelsmann ne changera pas grand-chose au début. Mais: Il a signé pour cinq ans, donc il regardera un peu plus loin dans le futur. En particulier, Kimmich et Goretzka (tous deux âgés de 26 ans) pourraient assumer des rôles encore plus importants en tant que joueurs de premier plan absolus sous le nouvel entraîneur.

Le passage à Kimmich et Goretzka semble inévitable – si les deux joueurs prolongent leurs contrats actuels – mais la rapidité avec laquelle Nagelsmann intégrera de nouveaux membres dans ce groupe sera intéressante. Il semblerait que Neuer, Müller et Lewandowski joueront tous des rôles importants au cours des deux à trois prochaines années.

À partir de là, cependant, de nouveaux dirigeants devront émerger – et Nagelsmann sera chargé de veiller à ce que la prochaine génération d’étoiles détienne les mêmes valeurs «Mia San Mia» qui existent au sein du groupe de direction aujourd’hui.