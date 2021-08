Julian Nagelsmann s’intéresse à Marcel Sabitzer

25/08/2021 à 18:38 CEST

Le milieu de terrain du RB Leipzig, Marcel sabiter a suscité l’intérêt de plusieurs grandes équipes européennes et selon les informations de SPORT1, Entraîneur du Bayern Munich je serais également intéressé par rejoindre l’international autrichien à votre équipe.

Julien Nagelsmann rencontré Marcel Sabitzer dans la RBL, lors de ses deux dernières saisons avant de signer pour le club bavarois et ce mercredi SPORT1 a rapporté que l’intérêt de l’entraîneur du Bayern pour le joueur a augmenté de façon exponentielle et a été allons-y pour l’obtenir. Pour atteindre son objectif, l’entraîneur du champion en titre d’Allemagne a demandé au conseil d’administration du club la signature du milieu de terrain autrichien et ces ils n’ont pas tardé à entamer les négociations avec Leipzig, afin de parvenir au plus vite à un accord mutuel.

Les médias allemands disent que le club allemand demanderait au moins 10 millions d’euros pour son numéro 7, en plus de confirmer que les négociations vont si bien qu’il est prévu que dans le jours suivants, le transfert est terminé du joueur avant la fin du marché d’été.