Julian Nagelsmann sur sa relation avec Christian Streich : « on préfère crier sur les autres sur le banc »

Après le coup de sifflet à temps plein lors de la victoire 2-1 du Bayern Munich sur le SC Freiburg, Christian Streich était visiblement irrité lors des rediffusions qui lui avaient montré une certaine crise verbale après avoir serré la main de Hasan Salihamidzic près du banc de Fribourg. Son équipe a mené un combat formidable contre le Bayern de Julian Nagelsmann et a vraiment fait creuser l’équipe locale pour trois points à l’Allianz Arena, mais il a vraiment estimé que son équipe aurait pu profiter davantage de la rencontre et était frustré. Fribourg a été le package surprise cette saison, n’ayant pas perdu de match en Bundesliga avant la défaite du Bayern et Streich a son équipe qui joue de manière impressionnante.

Pourtant, malgré la frustration de Streich, il n’y a que du respect entre lui et Nagelsmann. Streich a près de 20 ans de plus que son homologue, mais sait à quel point il est talentueux en gestion. «Julian est un talent naturel, un entraîneur exceptionnel. Cela n’arrive pas souvent, surtout pas à cet âge. Il aidera à déterminer le poste d’entraîneur pendant de nombreuses années », avait-il déclaré avant le match (botteur).

Bien sûr, Nagelsmann et Streich ont déjà eu de nombreuses rencontres en Bundesliga avec les mandats du premier au TSG Hoffenheim et au RB Leipzig, mais cette rencontre la plus récente a eu beaucoup de poids en termes d’implications au sommet du tableau de Bundesliga. Avant le match, Fribourg était invaincu et à seulement trois points du Bayern à la troisième place. C’était peut-être le duel le plus important entre les deux managers et les débats ont été à la hauteur de la facture jusqu’à un premier contre troisième affrontement en Bundesliga. « Pendant le match, nous préférons crier sur les autres personnes sur l’autre banc, car nous voulons garder nos bonnes relations », a déclaré Nagelsmann en plaisantant après le match dans une démonstration de réciprocité du respect que Streich a pour lui.

Photo par Alexander Hassenstein/.

Aucune des deux équipes ne voulait entrer dans la trêve internationale à la suite d’une défaite, ce qui est le sort qui est tombé sur le Bayern lors de la préparation de la trêve internationale précédente, après avoir subi la défaite 2-1 contre l’Eintracht Francfort juste avant. Ce facteur a peut-être ajouté à la frustration de Streich après le match, mais Nagelsmann était bien conscient de la difficulté avec laquelle son équipe devait travailler pour marquer le maximum de points à domicile. « Il était impératif que nous évitions de perdre à nouveau contre un concurrent direct, comme nous l’avons fait contre Francfort avant la dernière pause. En fait, nous avons bien fait les premières minutes, puis nous avons eu un peu de mal parce que Fribourg a bien pressé. Mais nous avons percé dix ou douze fois sur la gauche en première mi-temps, je pense, et sommes entrés dans les seize extrêmement souvent. Au final, les deux buts ont suffi, Dieu merci », a-t-il déclaré.