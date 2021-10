Le patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a été testé positif au COVID-19, a annoncé le club.

Julian Nagelsmann testé positif au COVID-19

Benfica Victoire manquée

Nagelsmann s’est rendu à Benfica dans l’espoir de prendre sa place habituelle sur la ligne de touche. Il est resté à l’hôtel de l’équipe après avoir développé une «infection pseudo-grippale», tandis que les assistants Dino Toppmoller et Xaver Zembrod ont supervisé ses tâches.

Le Bayern a régulièrement envoyé ses adversaires sans son entraîneur-chef lors d’une victoire 4-0 à Lisbonne mercredi soir (20 octobre). Benfica a résisté aux géants allemands jusqu’à ce que Leroy Sane ouvre le score à la 70e minute.

Par la suite, les vannes se sont ouvertes. Everton Soares a marqué un but contre son camp dix minutes plus tard, avec deux buts peu de temps après avec Sane pour Robert Lewandowski et avant de doubler son propre total.

Déclaration du Bayern

La déclaration du club sur fcbayern.com se lit comme suit : « Bien qu’il soit complètement vacciné, Julian Nagelsmann, 34 ans, entraîneur-chef du FC Bayern Munich, a été testé positif pour COVID-19. Il retourne à Munich séparément de l’équipe en ambulance aérienne et s’auto-isolera à la maison. »

Matchs que Nagelsmann pourrait manquer

La maladie de l’Allemand signifie qu’il manquera d’autres matchs pour le Bayern Munich dans les prochains jours.

Les protocoles de santé allemands exigent que les personnes testées positives pour le virus et doublement vaccinées s’auto-isolent jusqu’à ce qu’un test PCR négatif soit fourni. Si la personne ne le fait pas, l’isolement prend fin après 14 jours.

Si l’isolement de Nagelsmann ne se termine pas avant l’expiration des 14 jours et qu’il se rétablit complètement, le Bayern Munich sera privé de son entraîneur-chef pendant quatre matches.

Munich affrontera le milieu de tableau Hoffenheim le samedi 23 octobre en Bundesliga alors qu’il cherche à rester en tête du classement.

Suivront un match de mercredi soir (27 octobre) contre le Borussia Mönchengladbach en DFB-Pokal et un match de championnat le week-end suivant contre l’Union Berlin. Le quatrième match de la phase de groupes de la Ligue des champions contre Benfica sera le dernier match que Nagelsmann pourrait manquer.

