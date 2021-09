Julian Nagelsmann très satisfait de la victoire 7-0 du Bayern Munich sur Bochum

in

Le Bayern Munich a clôturé une semaine réussie avec une défaite 7-0 contre le VfL Bochum, et l’entraîneur Julian Nagelsmann était visiblement satisfait de la performance de son équipe.

“Je suis content du résultat, mais aussi de la façon dont nous avons joué”, a déclaré le joueur de 34 ans.

Le Bayern a mis un peu de temps à vraiment commencer à cuisiner, probablement en raison de la fatigue cumulée du récent barrage de matches. Nagelsmann l’a reconnu sans honte en déclarant : « Dans les dix premières minutes, nous avons encore dû surmonter quelques problèmes. Après cela, nous avons très bien réussi.

Fidèle aux propos de Nagelsmann, une fois que Leroy Sané a ouvert le score d’un somptueux coup franc, c’était à sens unique à partir de là. Le Bayern a parsemé le but de Bochum d’un énorme 24 tirs, dont 15 cadrés. L’entraîneur du Bayern n’a pas tardé à saluer les efforts de son équipe en déclarant : « Avec le ballon, nous avions une bonne structure. Nous avons souvent bien déplacé le ballon et créé de nombreuses occasions.

Cependant, Nagelsmann a également vu que des améliorations pouvaient être apportées, même après une masterclass aussi offensive. “Dans le dernier tiers, cependant, nous aurions pu jouer un peu mieux la dernière passe”, a-t-il déclaré. En effet, le Bayern aurait pu marquer quelques buts de plus si certaines des touches finales avaient été meilleures (en vous regardant, Serge Gnabry).

Non seulement l’attaque du Bayern était sur place, mais sa défense est également repartie avec une feuille blanche. Certes, Bochum a éliminé son attaquant principal avec une blessure, mais même ainsi, immobiliser une équipe à zéro tir cadré n’est pas une mince affaire. Même lorsque le Bayern marquait cinq ou six buts, ils étaient toujours déterminés à ne pas encaisser, une attitude que Nagelsmann trouvait excellente. “J’ai été impressionné par la faim de l’équipe et sa détermination à ne pas encaisser de but”, a-t-il déclaré. “En seconde période, un objectif était de ne pas céder, de montrer l’avarice nécessaire pour garder sa cage inviolée.”

Dans l’ensemble, ce fut une très bonne semaine pour le Bayern Munich, remportant trois matchs sur trois, marquant 14 buts et n’en encaissant aucun. Bien qu’il soit encore relativement tôt dans la saison, Nagelsmann sera satisfait des prouesses de son équipe et espère qu’ils pourront continuer comme ça, sinon mieux. « Nous sommes satisfaits du résultat », a-t-il déclaré. « Nous sommes sur la bonne voie.