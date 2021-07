Julian Nagelsmann veut Dani Olmo et Federico Chiesa au Bayern Munich

Selon un nouveau rapport de Sky Sports Germany, Julian Nagelsmann aimerait amener le milieu de terrain du RB Leipzig et de l’Espagne Dani Olmo au Bayern Munich.

La paire a travaillé ensemble à Leipzig avant que Nagelsmann ne soit transféré au Bayern, remplaçant Hansi Flick. Après une saison 2020/2021 décente avec Leipzig, marquant cinq buts et fournissant 10 passes décisives sur un total de 46 apparitions dans toutes les compétitions, le joueur de 23 ans a connu une brillante campagne d’Euros pour l’Espagne avant d’être finalement éliminé par l’Italie en demi-finale. -finales. Olmo a réussi un total de 379 minutes au cours des cinq matches de l’Espagne au tournoi, fournissant trois passes décisives en cours de route, dont une en demi-finale, une défaite aux tirs au but contre l’Italie.

Torben Hoffman de Sky a déclaré : « Il est clair que Julian Nagelsmann aimerait l’avoir dans l’équipe. Mais le Bayern ne peut pas et ne fera pas un transfert de cette ampleur cet été.

Le contrat actuel d’Olmo à Leipzig court jusqu’en 2024 et contient une clause libératoire de 80 millions d’euros, ce qui est un énorme obstacle du point de vue du Bayern. Même si Nagelsmann aimerait l’avoir, le Bayern ne peut pas dépenser autant d’argent pour un seul transfert ayant déjà signé à la fois Dayot Upamecano et Omar Richards cette fenêtre. Il est également suggéré qu’Olmo lui-même préférerait rester et jouer au moins une saison de plus à Leipzig sous la direction du nouveau manager Jesse Marsch.

Apparemment, le Bayern s’intéressait à Olmo dans le passé lorsqu’il jouait pour le Dinamo Zagreb en Croatie, mais il a finalement décidé de rejoindre Leipzig à l’époque. Comme Nagelsmann l’avait montré avec Olmo à Leipzig, il possède la capacité de jouer sur les deux flancs en attaque ainsi qu’un milieu de terrain central, ce qui fait de lui un atout incroyablement précieux. Luis Enrique l’avait même désigné comme une sorte de faux 9 de fortune lors du match de demi-finale contre l’Italie. En ce sens, il pourrait être un remplaçant potentiel à long terme de Thomas Muller, en quelque sorte.

Espérons qu’à un moment donné après la saison prochaine, le Bayern pourra réexaminer la situation d’Olmo et voir s’il serait possible de l’amener à Munich, mais pour l’instant, c’est un investissement que le Bayern ne peut tout simplement pas se permettre.

Chiesa aussi sur le radar de Naglesmann

Alors que Sky a rapporté que Nagelsmann aimerait travailler à nouveau avec Olmo, ils ont signalé que son transfert de rêve serait celui de la Juventus et de l’Italien Federico Chiesa. L’ailier a été ébloui par ses performances à l’Euro pour les Azzurri, mais le Bayern est également confronté à un problème similaire avec lui. Son contrat de prêt actuel de la Fiorentina à la Juventus court jusqu’en juin de l’année prochaine et il est évalué à environ 60 millions d’euros, ce qui pourrait facilement augmenter rapidement en raison de son succès aux Euros avec l’Italie.

Si Nagelsmann avait le choix, Chiesa serait son premier choix de transfert, mais la situation financière du Bayern fait qu’il est difficile de voir cela comme une possibilité réaliste à tout moment dans un proche avenir. “Je suis conscient que vous ne pouvez pas tout faire sur le marché des transferts, le club devrait avoir sa casquette”, avait déclaré Nagelsmann plus tôt cette semaine lors de sa première conférence de presse officielle en tant que manager du Bayern.

Pour l’instant, avec la situation financière actuelle du Bayern, avec une combinaison de pertes liées au coronavirus et les transferts de Dayot Upamecano et Omar Richards, le Bayern doit se concentrer sur le tri des contrats pour Leon Goretzka, Niklas Sule, Joshua Kimmich et Kingsley Coman, dont l’agent fait fortement pression pour un transfert en Premier League.

Oliver Kahn avait déjà clairement indiqué qu’il allait déployer des efforts actifs pour essayer de réduire les exigences salariales ridiculement élevées pour les joueurs essayant de renouveler leurs contrats. “D’une part, vous ne pouvez pas dire qu’il est important pour nous d’atteindre le succès sportif sur la base de la stabilité et de la solidité économiques, et d’autre part d’avancer dans des régions salariales qui ne correspondent tout simplement pas au FC Bayern”, a-t-il déclaré. Dans cet esprit, cela pourrait être un long été de négociations pour le Bayern, en particulier avec Coman, dont l’agent et les représentants ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient s’éloigner du Bayern cet été.