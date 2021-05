Julian Nagelsmann veut-il amener Georginio Wijnaldum de Liverpool au Bayern Munich?

Selon un rapport d’AZ, le Bayern Munich pourrait repenser sa position sur la signature de Georginio Wijnaldum de Liverpool. Le Néerlandais de 30 ans a été offert aux Bavarois il y a quelque temps, mais rejeté en raison de ses revendications salariales. Cependant, avec le club manquant de fonds cet été et Wijnaldum disponible gratuitement, les choses peuvent encore changer sur ce front.

Selon le rapport, Julian Nagelsmann le voit comme l’un de ses “joueurs de rêve”, ce qui est un peu difficile à croire. Même si le milieu de terrain était un pilier de l’équipe de Jurgen Klopp, il ne serait toujours guère plus qu’un milieu de terrain en profondeur au Bayern ces jours-ci.

Cela ne signifie pas pour autant que ses services ne feraient aucune différence. Le Bayern a désespérément besoin de la profondeur du milieu de terrain pour la saison à venir, et Wijnaldum serait en mesure de la fournir. En tant que militant expérimenté et disponible sur un transfert gratuit, il est douteux qu’il existe de meilleures options pour le Bayern sur le marché des transferts.

Mais le joueur lui-même le voit-il de la même manière? Des rapports plus tôt dans l’année indiquaient que Wijnaldum cherchait à suivre Ronald Koeman à Barcelone et à rejoindre son ancien entraîneur de l’équipe nationale. Préférerait-il un déménagement à Munich à la place? Tout cela est encore de la spéculation pour le moment, donc c’est difficile à dire. Nous continuerons à mettre à jour l’histoire au fur et à mesure qu’elle se développe.