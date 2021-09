Julian Nagelsmann veut que le Bayern Munich ait de la variété et une stabilité défensive

Julian Nagelsmann a pris un bon départ en tant que manager du Bayern Munich. Trois victoires en Bundesliga, un match nul, une victoire au premier tour DFB-Pokal et un titre DFL-Supercup déjà à son actif en tant que manager du Bayern, le fan du Bayern d’enfance commence déjà à montrer de quoi il est capable avec sans doute le plus travail difficile dans le football allemand. Chaque manager avant lui au Bayern, bien que réussi pour la plupart, a tous apporté quelque chose de différent à la table, et c’est quelque chose dont Nagelsmann est conscient.

Dans une récente interview avec UEFA.com, le nouveau manager du Bayern a décrit ses ambitions audacieuses au sein du club et a exprimé à quel point cela lui fait honneur de pouvoir se tenir sur les lignes de touche du club. Avant de venir au Bayern, il avait déjà un palmarès de succès avec son passage au TSG Hoffenheim et au RB Leipzig en Bundesliga, mais il y a toujours un certain élément de risque associé à l’embauche d’un manager plus jeune et moins expérimenté dans l’un des plus grands clubs de football.

Pour lui, cependant, il ne s’inquiète pas des sceptiques qui attendent de saisir l’occasion de le critiquer. Au contraire, il est juste honoré d’avoir l’opportunité. « Je suis ravi d’avoir le poste. Vous pouvez dire en me regardant ou quand je suis sur la ligne de touche, combien de vie et d’énergie j’ai investie dans mon travail, combien j’aime ça. J’ai le boulot mais ça ne peut pas être la fin. Je veux réussir; Je veux gagner des trophées ici ; Je veux que les fans soient enthousiastes à notre sujet. Quand mon temps sera ici – et j’espère qu’il sera long – j’espère avoir réalisé ce que je voulais accomplir et ce que les autres attendaient de moi. Ce n’est qu’alors que je pourrai être fier », a-t-il expliqué.

Nagelsmann veut qu’il y ait de la variété au Bayern. C’est un club tellement habitué à être dominant en possession et à travailler dur pour briser les défenses compactes, mais tout commence par une défense solide pour Nagelsmann. « Le défi est de devenir une équipe avec un peu plus de variété. Pour cela, il va nous falloir une défense très solide, pour que nos attaques démarrent bien, et pour que nous soyons structurés à la fois quand on a le ballon et si on perd le ballon – c’est-à-dire, dans ce dernier cas, tout les espaces dangereux seront couverts et nous pourrons réduire le nombre de buts que nous encaissons », a-t-il expliqué.

Photo de Matthias Balk/alliance photo via .

Le bilan défensif du Bayern la saison dernière était l’un des pires qu’ils aient jamais eu en termes de nombre de buts encaissés. À ce stade de la saison dernière, ils ont déjà concédé 8 buts en Bundesliga, et ils n’en ont concédé que la moitié cette saison, en grande partie grâce à la paire de défenseurs centraux Dayot Upamecano et Niklas Sule, et plus récemment, Upamaceno et Lucas Hernandez lors de la victoire 4-1 au RB Leipzig. Nagelsmann est bien conscient des difficultés défensives du Bayern la saison dernière.

« L’année dernière, nous en avons accueilli trop. Trop de matchs étaient trop intenses et soudainement, lorsqu’est venu la période critique, de nombreux [players] étaient blessés parce que nous avions peut-être dû trop souvent nous rattraper dans les matches. Si vous avez dû investir beaucoup, vous n’atteindrez pas le pic au bon moment en mars et avril, c’est pourquoi nous devons maintenir la colonne des buts alloués basse afin que certains matchs soient plus faciles et que nous conservions de l’énergie pour le de très gros matchs », a-t-il souligné.