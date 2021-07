Julian Nagelsmann veut que Leon Goretzka reste au Bayern Munich

in

Le nouveau manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann n’a eu que le plaisir d’entraîner contre Leon Goretzka, mais désormais l’ancien patron du RB Leipzig et Hoffenheim aura l’opportunité de former un joueur qu’il considère comme l’un des milieux de terrain les plus dangereux au monde.

« Leon est un joueur important pour nous. Je serais heureux de travailler avec lui pendant de nombreuses années », a déclaré Nagelsmann lors de sa conférence de presse d’introduction (telle que capturée par Goal). « Je pense très fort à lui. Il est l’un des milieux de terrain les plus dangereux au monde. Tout le monde aimerait l’avoir dans son équipe.

Les négociations du contrat de Goretzka ont semblé heurter un petit problème en raison des exigences salariales du joueur de 26 ans, mais le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, a déclaré qu’il était convaincu que les deux parties parviendraient à un accord.

Pour Nagelsmann, une paire de Goretzka et Joshua Kimmich au milieu de terrain est à peu près une bonne base à partir de laquelle n’importe quel entraîneur peut l’obtenir.