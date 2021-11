Julian Nagelsmann veut voir plus de Gegenpressing de ses milieux de terrain

L’entraîneur-chef du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a déclaré qu’il n’était pas satisfait de la dernière performance du Bayern, malgré la victoire contre Fribourg. Tel que rapporté par le site Twitter @iMianSanMia, l’analyse de SPORTBILD montre la raison de certaines des récentes difficultés du Bayern. Nagelsmann a déclaré à son équipe après le match de samedi : « Nous devons améliorer notre contre-presse. Nous avons besoin de plus d’efficacité. Cela était particulièrement destiné aux milieux de terrain centraux, à savoir Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Corentin Tolisso. Bien que Tolisso ait souvent été critiqué pendant son séjour au Bayern, ce n’est pas très souvent que Kimmich et Goretzka sont appelés – en particulier à partir d’un match où Goretzka a marqué un but.

Cependant, il semble que Nagelsmann veuille plus d’agressivité de la part de son équipe, indépendamment de leurs buts marqués. Et bien que les arrières centraux n’aient pas l’air bien, Nagelsmann considère le manque de Gegenpressing ou de contre-pressing par les milieux de terrain comme la raison des récentes difficultés défensives.

Bien qu’ils soient en tête du classement de la Bundesliga et de leur groupe de Ligue des champions, Nagelsmann est pleinement conscient que de telles erreurs peuvent être punies lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Cette attitude montre que le but suprême de Nagelsmann est la Ligue des champions. Il sait que les récents entraîneurs du Bayern ont pu remporter la Bundesliga, mais il veut se placer sur la liste d’élite des entraîneurs du Bayern qui ont remporté un titre en Ligue des champions.