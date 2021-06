Julian Nagelsmann voulait que le RB Leipzig signe Marc Roca avant le déménagement du Bayern Munich

in

Selon le journaliste de Sport1 Florian Plettenberg (@Plettigoal), le nouvel entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann voulait amener Marc Roca à Leipzig avant le transfert de l’Espagnol en Bavière l’été dernier. Cela devrait être une excellente nouvelle pour le milieu de terrain de 24 ans qui a été largement négligé par l’ancien entraîneur Hansi Flick.

En raison de blessures et d’une charge de jeu élevée, la “saison COVID” bien remplie a donné à Flick de nombreuses occasions de donner des minutes à l’Espagnol et de le tester. Cependant, Roca a à peine vu le temps de jeu et a réchauffé le banc pendant la majeure partie de la saison.

❗️News @marcroca21 : Nagelsmann voulait le signer pour Leipzig l’été dernier. Il a une opinion très positive de l’Espagnol et devrait lui donner plus de chances que Flick. Pour JN, c’est un numéro 6 typique. Plus d’expériences dans #MeineBayernWoche @SPORT1 – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 11 juin 2021

L’intérêt à long terme de Nagelsmann – couplé à la récente décision de Marc Roca de sauter les Jeux olympiques de Tokyo avec l’Espagne afin d’obtenir une pré-saison complète sous le nouveau patron – devrait fortement renforcer l’implication du milieu de terrain dans les plans du nouvel entraîneur.

Avec l’équipe qui a désespérément besoin d’un milieu de terrain capable de soutenir de manière adéquate Joshua Kimmich et Leon Goretzka, cela pourrait tout aussi bien être le ticket de Roca pour une plus grande importance dans l’alignement du Bayern Munich.