Julian Nagelsmannn est un grand fan de balades à moto, parallèle à la force mentale des motocyclistes aux footballeurs

Dans une récente interview avec Bild am Sonntag avec le pilote de moto allemand Marcel Schrötter, le nouveau manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann a révélé qu’il était lui-même un grand fan de motos (Az). Nagelsmann s’était lié d’amitié avec Schrötter pendant ses années de jeu. Il avait joué avec le frère de Schrötter au FC Issing au début de sa carrière et le motard allemand a plaisanté en disant qu’il ne pouvait plus partir en voyage avec Nagelsmann car il ne possédait pas de permis moto en dehors de la course. Au lieu de cela, il devrait suivre la Ducati de Nagelsmann sur un scooter, a-t-il plaisanté.

Pour Nagelsmann, il considère la conduite de motos comme quelque chose qui peut vraiment aider à se vider la tête. “C’est juste amusant parce que vous vous videz la tête”, a-t-il déclaré. Cela peut certainement être un passe-temps dangereux, mais le nouveau manager du Bayern a déclaré qu’il ne repoussait jamais les limites et qu’il restait toujours dans une zone de vitesse sûre lorsqu’il roulait; “Je ne suis pas un speedster, parce que je suis un père de famille et ma propre vie est trop digne pour que je la risque inutilement.”

Les courses de moto de compétition nécessitent un mental incroyablement fort pour pouvoir pratiquer le sport qu’ils pratiquent. La quantité de danger impliquée à chaque fois qu’ils s’adaptent à une course à grande vitesse et à des vitesses élevées nécessite une force mentale extrême. Sans oublier que le moindre faux mouvement peut être fatal, une concentration absolue est donc toujours requise. Pour cette raison, Nagelsmann a parlé de son attachement à la force mentale et au désir que possèdent les coureurs de moto. Il aimerait voir la même faim et la même force mentale chez les jeunes footballeurs à tous les niveaux. « Je m’y tiens – au départ sans aucune compensation monétaire. Le chemin vers le sommet est très, très long. Cette volonté inconditionnelle de rejoindre le cercle des élites fait défaut à de nombreux jeunes footballeurs, dont certains abandonnent trop tôt”, a-t-il expliqué.

Nous ne pouvons pas dire si nous verrons Nagelsmann arriver à Sabener Strasse sur une Harley Davidson le 1er juillet, mais il fera certainement de son mieux pour que l’équipe reste mentalement forte. C’est aussi une bénédiction déguisée que nous aurons désormais une infinité d’opportunités de laisser tomber les références de motos de la culture pop lorsque nous écrivons ou parlons de Nagelsmann. Quelqu’un d’autre peut-il imaginer un remake de “Wild Hogs”, mais uniquement avec des managers de Bundesliga. Imaginez Christian Streich et Nagelsmann s’arrêtant dans un biergarten sur Harleys; la quantité de fraîcheur qui exsuderait.

