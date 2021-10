Julian Weigl de Benfica promet une bataille en Ligue des champions pour le Bayern Munich

L’ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund et actuel partant de Benfica, Julian Weigl, a déclaré que son équipe était prête à donner à son adversaire de la Ligue des champions un « combat chaud » à Lisbonne.

Weigl, qui connaît intimement les Bavarois après des années d’escarmouches en Bundesliga, pense que son équipe a « de très bonnes chances », citant le démantèlement e3-0 de Benfica du FC Barcelone de ce dont son club est capable.

« C’est relativement difficile de marquer des buts contre nous. Nous avons une très bonne défense, mais nous marquons aussi le plus de buts en championnat national. Nous ne sommes pas faciles à calculer, nous pouvons changer rapidement », a déclaré Weigl. « Vous devriez toujours avoir vos antennes étendues contre nous. De plus, l’atmosphère sera inconfortable pour eux, et en retour, cela nous donnera un coup de pouce. »

Weigl, qui à un moment donné était sur le point de jouer pour l’équipe nationale allemande, espère toujours recevoir l’appel.

« Je sais que la concurrence est rude. Mais j’ai la confiance », a déclaré Weigl.