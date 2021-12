Julianna Peña dit qu’Amanda Nunes mérite une revanche immédiate et l’obtiendra

Lire du contenu vidéo

Julianna Peña admet Amanda Nunes mérite une revanche immédiate – dire TMZ Sports elle l’obtiendra bientôt (après que la « Venezuelan Vixen » soit allée à Disney, bien sûr) – ceci après que le combattant MMA ait choqué le monde à l’UFC 269.

Nous avons parlé à Peña, 32 ans, fraîchement sortie de sa victoire décisive contre le GOAT, Nunes, et lui avons posé des questions sur un éventuel match revanche.

« [Amanda] était le champion pendant si longtemps. Elle mérite définitivement une revanche et elle le veut. Alors, elle le veut, et je le veux, et je suis prêt à le donner. Il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant qu’ils ne le mettent en place », nous a dit le champion.

Et, soyons honnêtes… si un ancien champion mérite de revenir tout de suite, c’est bien Amanda.

Avant samedi soir, Nunes n’avait pas perdu depuis plus de 7 ans… quand Chat Zingano l’a battue via TKO à l’UFC 178 en septembre 2014.

Peña nous a expliqué ce que c’était exactement d’affronter Nunes … et même si elle a peut-être fait paraître cela relativement facile, c’était tout sauf.

« Je savais que j’allais affronter sans doute la meilleure athlète féminine de sports de combat de tous les temps. Elle est venue à 100%. Ses tirs étaient incroyables. Ses coups de pied dans les jambes qu’elle a lancés avec une intention massive. Ça faisait mal, mais je le savais vraiment à la fin de le jour, si je pouvais juste garder mon sang-froid, je lèverais la main. »

Mais d’abord, Peña dit qu’elle veut célébrer le 7e anniversaire de sa fille comme de nombreux champions… avec style, à Disney.

« Je travaille depuis si longtemps, je pense vraiment que ma fille mérite un peu d’attention. Son anniversaire approche en janvier, j’aimerais l’emmener à Disney World. Et puis, après ça, je suis prêt à partir. Donc, chaque fois qu’ils décident, ça va probablement être bon. «

Quelque chose nous dit que Peña pourrait à nouveau être l’opprimé … mais elle ne va sûrement prendre personne au dépourvu cette fois-ci.

Julianna Peña peut se battre… et elle l’a prouvé samedi soir.

Félicitations, champion !