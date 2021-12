Julianna Peña donne la surprise de l’année et détrône Amanda Nunes

L’Américain Julianna Peña a soumis la brésilienne Amanda ‘la Leona’ Nunes au deuxième tour de l’UFC269 pour se proclamer champion poids coq de l’UFC ce dimanche dans le Nevada, aux États-Unis.

Nunes a dominé le premier tour. Il a prévalu dans l’échange de pied et s’est connecté avec force à Peña. Flush avec la toile a pris le dos de l’aspirant avec une apparente facilité. Tout indiquait que cela allait être une autre simple victoire de ce qui, pour beaucoup, est la meilleure artiste martiale féminine de l’histoire de l’UFC. Rien de cela.

Le deuxième tour était totalement différent. Peña a proposé, osé et regardé de toi à toi à la légende. Il a soulevé un échange de pouvoir et l’ancien champion est tombé dans la provocation. Il a mis de côté une approche plus tactique et sereine, il a payé cher.

La dynamite de l’aspirante a touché ‘La Leona’, qui n’a eu d’autre choix que de s’accrocher à un clou brûlant devant le pouvoir de sa rivale. Le jiu-jitsu de l’Américain a brillé sur la toile, soumettant Nunes avec une guillotine qui a certifié l’une des surprises de l’année.

‘La Leona’ avait l’air humaine et tomba. Peña, avec un record de 12 victoires et 4 défaites, a été couronnée cinquième championne des poids coq féminin de l’histoire de l’UFC après une bataille où l’attitude de l’aspirant pesait plus que l’aptitude de la légende.

Nunes avait été à un niveau apparemment inaccessible lors de leurs derniers matchs. Depuis 2014, il n’a pas connu la défaite, à cette époque il a ajouté 12 victoires neuf titres d’affilée – six poids coq et trois poids plume.