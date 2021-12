Julianna Pena étourdit Amanda Nunes dans un bouleversement historique

Julianna Pena a choqué le monde samedi soir. Lors de l’UFC 269 à Las Vegas, Pena a battu Amanda Nunes pour remporter le championnat féminin UFC des poids coq. Pena a infligé à Nunes sa première défaite depuis septembre 2014. Nunes était championne en deux divisions avant de perdre le titre des poids coq, car elle détient également la ceinture de champion des poids plume.

La raison pour laquelle ce fut un bouleversement historique est que Nunes est considéré comme le GOAT de l’UFC. Pena est entrée dans le match en tant qu’outsider de +575 tandis que Nunes était un favori de -850, selon CBS Sports. Nunes a dominé le premier tour, mais le deuxième tour était une autre histoire. Pena a décroché de gros coups sur le visage de Nunes, l’amenant à la faire tomber. Nunes s’est soumis à Pena à 3:26 au tour 2.

JULIANNA PENA CHOQUE LE MONDE #UFC269 pic.twitter.com/LNr4amWe94 – UFC (@ufc) 12 décembre 2021

« Tout le monde pense que je ne suis versé que sur le terrain ou que je suis juste une personne au sol, mais dans les arts martiaux mixtes, vous devez être versé partout: aux pieds, au corps à corps, et je suis confiant sur le terrain, » Pena a déclaré aux journalistes après le match, selon MMA Junkie. « Où que se passe le combat, je suis à l’aise. Amanda a été une si grande championne, et elle a tellement fait pour le sport, donc pour moi, décrocher sans doute le plus grand de tous les temps est quelque chose qui est toujours en train de couler en ce moment. »

Pour Nunes, elle n’a fait aucune excuse. « Honnêtement, ce n’est pas du tout surprenant », a déclaré Nunes dans son interview après le combat, par MMA Junkie. « Je sais que c’est une guerrière. Je sais qu’elle peut se manifester, et je sais qu’elle peut être touchée et continuer à avancer. « Je viens juste de vérifier aujourd’hui. J’ai encore besoin de travailler sur deux ou trois choses. Je vais continuer à travailler jusqu’à ce que je les répare, et bientôt je reviendrai au gymnase et je reviendrai ici. Merci les gars pour tous les encouragements. Je vous reverrai tous bientôt. » Avant la défaite, Nunes a remporté ses 12 derniers combats et a vaincu des combattants talentueux tels que Cris Cyborg Misha Tate, Ronda Rousey et la superstar actuelle de la WWE Shayna Baszler.

« L’UFC doit en fait créer une nouvelle ceinture pour moi et ce doit être » la plus mauvaise maman de la planète « », a déclaré Pena, selon Yahoo Sports. « Je n’essaie pas de retirer quoi que ce soit à Amanda; c’est une mère formidable. Mais j’ai donné naissance à ma fille. J’ai l’impression d’avoir accouché, je suis la première maman championne. Cela signifie beaucoup pour moi. »